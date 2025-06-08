Galatasaray'da 'Osimhen' Krizi! Hem Sitem Hem İtiraf Etti

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Süper Lig şampiyonu Galatasaray’ın Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen’in transferine ilişkin karmaşa sürerken, Galatasaray’dan sevilen futbolcu için dikkat çeken bir açıklama geldi.

'ELİMİZDEN GELENİ YAPTIK'

Al-Hilal’e transferine kesin gözüyle bakılan Osimhen için iddiaya göre Galatasaraylı yöneticiler, ‘Osimhen için büyük fedakârlıkları göze aldık ama Suudiler paranın hesabını yapmıyor. Bu noktada bizim sunabileceğimiz, verebileceğimiz rakam belli. Elimizden geleni yaptık’ değerlendirmesini yaptı.

Sarı-kırmızılı takımın en çok öne çıkan isimlerinden Osimhen’in transferi spor camiasında kafa karışıklığı yaratmıştı.

GALATASARAY PES Mİ ETTİ?

Suudi Arabistan temsilcisi Al-Hilal’in, Nijeryalı golcüye rekor seviyede bir maaş önerdiği öğrenilirken, Osimhen'in Galatasaray’da forma giymeye sıcak baktığı ifade edilmişti. Öte yandan sarı-kırmızılıların sunduğu teklif ile Al-Hilal’in önerdiği rakam arasındaki farkın büyük olduğu kaydedilmişti.

Osimhen’in Galatasaray cephesiyle yaptığı görüşmede, ‘Eğer sizden gelen teklifin iki katını alırsam Al-Hilal'e giderim, aksi takdirde tercihim Galatasaray olur’ dediği ifade edilmişti.

Kaynak: Haber Merkezi