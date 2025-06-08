Galatasaray'da 'Osimhen' Krizi! Hem Sitem Hem İtiraf Etti

Süper Lig şampiyonu Galatasaray’ın gözde oyuncusu Victor Osimhen’in transferinde gözlerin çevrildiği Galatasaray’dan itiraf gibi bir açıklama geldi. Sarı-kırmızılı takım ‘Osimhen için büyük fedakârlıkları göze aldık ama Suudiler paranın hesabını yapmıyor. Elimizden geleni yaptık’ dedi.

Son Güncelleme:
Galatasaray'da 'Osimhen' Krizi! Hem Sitem Hem İtiraf Etti
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Süper Lig şampiyonu Galatasaray’ın Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen’in transferine ilişkin karmaşa sürerken, Galatasaray’dan sevilen futbolcu için dikkat çeken bir açıklama geldi.

Galatasaray'da 'Osimhen' Krizi! Hem Sitem Hem İtiraf Etti - Resim : 1

'ELİMİZDEN GELENİ YAPTIK'

Al-Hilal’e transferine kesin gözüyle bakılan Osimhen için iddiaya göre Galatasaraylı yöneticiler, ‘Osimhen için büyük fedakârlıkları göze aldık ama Suudiler paranın hesabını yapmıyor. Bu noktada bizim sunabileceğimiz, verebileceğimiz rakam belli. Elimizden geleni yaptık’ değerlendirmesini yaptı.

Galatasaray'da 'Osimhen' Krizi! Hem Sitem Hem İtiraf Etti - Resim : 2

Sarı-kırmızılı takımın en çok öne çıkan isimlerinden Osimhen’in transferi spor camiasında kafa karışıklığı yaratmıştı.

GALATASARAY PES Mİ ETTİ?

Suudi Arabistan temsilcisi Al-Hilal’in, Nijeryalı golcüye rekor seviyede bir maaş önerdiği öğrenilirken, Osimhen'in Galatasaray’da forma giymeye sıcak baktığı ifade edilmişti. Öte yandan sarı-kırmızılıların sunduğu teklif ile Al-Hilal’in önerdiği rakam arasındaki farkın büyük olduğu kaydedilmişti.

Osimhen’in Galatasaray cephesiyle yaptığı görüşmede, ‘Eğer sizden gelen teklifin iki katını alırsam Al-Hilal'e giderim, aksi takdirde tercihim Galatasaray olur’ dediği ifade edilmişti.

Ve Osimhen İstanbul'u Terk EttiVe Osimhen İstanbul'u Terk EttiSpor

Osimhnen İçin Olay Sözler: 'Utanç Verici'Osimhnen İçin Olay Sözler: 'Utanç Verici'Spor

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Galatasaray Osimhen
Son Güncelleme:
Türkiye Sahada Fırtına Gibi Esti, ABD’yi 2-1 Devirdi! Türkiye, ABD'de Fırtına Gibi Esti
Kasaba Gitmeye Gerek Kalmıyor! Bu Yöntemle Dakikalar İçinde Kıymayı Evde Hazırlanabilirsiniz Kasaba Gitmeye Gerek Kalmıyor! Bu Yöntemle Dakikalar İçinde Kıymayı Evde Hazırlanabilirsiniz
Ayhancan Güven Hollanda'da Fırtına Gibi Esti Ayhancan Güven Hollanda'da Fırtına Gibi Esti
8 Haziran 2025 Burç Yorumları: Hayatın Her Alanında Yeni Kapıların Açıldığı Bir Gün Olacak 8 Haziran 2025 Burç Yorumları: Hayatın Her Alanında Yeni Kapıların Açıldığı Bir Gün Olacak
ÇOK OKUNANLAR
TOGG ve Ford’un Üretim Hattını Kurmuştu: Dev Firma İflas Etti! TOGG ve Ford’un Üretim Hattını Kurmuştu, İflas Etti!
Altında Yıllar Sonra Bir İlk! Bankalar ve Uzmanlar Bir Oldu, Altının Rekor Kıracağı Tarihi Açıkladı Altında Yıllar Sonra Bir İlk! Bankalar ve Uzmanlar Bir Oldu, Altının Rekor Kıracağı Tarihi Açıkladı
Toprak Kuyusuna Gömüp Çamurla Kaplanıyor: 72 Saat Bekleyip Damla Damla Süzülüyor Toprak Kuyusuna Gömüp Çamurla Kaplanıyor: 72 Saat Bekleyip Damla Damla Süzülüyor
Meteoroloji İl İl Uyardı: Güneşe Kanmayın, Sağanak Yağış Geliyor Güneşe Kanmayın, Sağanak Yağış Geliyor
İçişleri Bakanlığı Düğmeye Bastı: Ehliyetlerde Artık Her Yıl Zorunlu Olacak İçişleri Bakanlığı Düğmeye Bastı: Ehliyetlerde Artık Her Yıl Zorunlu Olacak