Türkiye-ABD Maçında Son Durum

A Milli Futbol Takımı, 2026 Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında ABD ile özel maçta karşı karşıya geldi. Milliler, maçın erken dakikalarında 1-0 geriye düştü.

Türkiye-ABD Maçında Son Durum
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri'ne hazırlanan A Milli Futbol Takımı, hazırlık maçında turnuvanın ev sahiplerinden Amerika Birleşik Devletleri ile karşı karşıya. Müsabaka, Connecticut eyaletinin East Hartford kentinde yer alan Pratt & Whitney Stadı'nda oynanıyor.

Karşılaşma Türkiye saatiyle 22.40'ta başlarken, milliler mücadeleye genç ve dinamik bir kadroyla çıktı. Ancak Ay-Yıldızlı ekip, henüz maçın başında kalesinde golü gördü.

İLK GOL

ABD, 2. dakikada sağ kanattan gelişen atakta Jack McGlynn'in ceza sahası dışından yaptığı etkili vuruşla 1-0 öne geçti. Sol ayağıyla köşeye gönderdiği top, kaleci Berke Özer'in müdahalesine rağmen ağlarla buluştu.

KADRODA KİMLER VAR?

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, sahaya genç isimlerin ağırlıkta olduğu bir 11 sürdü. Kaleyi Berke Özer'e emanet eden Montella, savunma hattında Zeki Çelik, Merih Demiral, Çağlar Söyüncü ve Eren Elmalı'ya görev verdi. Orta sahada İsmail Yüksek ve Orkun Kökçü forma giyerken, hücum hattında Arda Güler, Kerem Aktürkoğlu, Oğuz Aydın ve Kenan Yıldız yer aldı.

A Milli Takım'da Bayramlaşma TöreniA Milli Takım'da Bayramlaşma TöreniSpor

NBA'de Final Serisinde İlk Maç Pacers'ımNBA'de Final Serisinde İlk Maç Pacers'ımSpor

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
ABD Türkiye
Beşiktaş'ın Topbaşı Yapacağı Tarih Belli Oldu Beşiktaş'ın Topbaşı Yapacağı Tarih Belli Oldu
Kasaba Gitmeye Gerek Kalmıyor! Bu Yöntemle Dakikalar İçinde Kıymayı Evde Hazırlanabilirsiniz Kasaba Gitmeye Gerek Kalmıyor! Bu Yöntemle Dakikalar İçinde Kıymayı Evde Hazırlanabilirsiniz
Ayhancan Güven Hollanda'da Fırtına Gibi Esti Ayhancan Güven Hollanda'da Fırtına Gibi Esti
2025 Yılında Aşure Günü Ne Zaman Kutlanacak? 2025 Yılında Aşure Günü Ne Zaman Kutlanacak?
ÇOK OKUNANLAR
Gram Altında 1800 Lira Depremi! Tarih Verildi Bir Anda Değişecek Gram Altında 1800 Lira Depremi! Tarih Verildi Bir Anda Değişecek
Türkiye'nin Bu 34 İlinin Başına Talih Kuşu Kondu! TOKİ'den Dev Kampanya, 200 Bin Lirası Olan Ev Sahibi Olacak Türkiye'nin Bu 34 İlinin Başına Talih Kuşu Kondu! TOKİ'den Dev Kampanya
Ne Gram Altın Ne Dolar Ne de Borsa! Son 13 Yılın Zirvesine Çıktı, Her Gün Yüzde 4 Artıyor! Alan Köşeyi Dönüyor Ne Gram Altın Ne Dolar Ne de Borsa! Son 13 Yılın Zirvesine Çıktı, Her Gün Yüzde 4 Artıyor!
BYD'nin Fiyat İndirimi Hamlesi Hükümeti Çıldırttı BYD'nin Fiyat İndirimi Hamlesi Hükümeti Çıldırttı
Nakliyatta Devrim: Taşıyacak İnsan Bulunamayacak Nakliyatta Devrim: Taşıyacak İnsan Bulunamayacak