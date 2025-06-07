Türkiye-ABD Maçında Son Durum

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2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri'ne hazırlanan A Milli Futbol Takımı, hazırlık maçında turnuvanın ev sahiplerinden Amerika Birleşik Devletleri ile karşı karşıya. Müsabaka, Connecticut eyaletinin East Hartford kentinde yer alan Pratt & Whitney Stadı'nda oynanıyor.

Karşılaşma Türkiye saatiyle 22.40'ta başlarken, milliler mücadeleye genç ve dinamik bir kadroyla çıktı. Ancak Ay-Yıldızlı ekip, henüz maçın başında kalesinde golü gördü.

İLK GOL

ABD, 2. dakikada sağ kanattan gelişen atakta Jack McGlynn'in ceza sahası dışından yaptığı etkili vuruşla 1-0 öne geçti. Sol ayağıyla köşeye gönderdiği top, kaleci Berke Özer'in müdahalesine rağmen ağlarla buluştu.

KADRODA KİMLER VAR?

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, sahaya genç isimlerin ağırlıkta olduğu bir 11 sürdü. Kaleyi Berke Özer'e emanet eden Montella, savunma hattında Zeki Çelik, Merih Demiral, Çağlar Söyüncü ve Eren Elmalı'ya görev verdi. Orta sahada İsmail Yüksek ve Orkun Kökçü forma giyerken, hücum hattında Arda Güler, Kerem Aktürkoğlu, Oğuz Aydın ve Kenan Yıldız yer aldı.

Kaynak: Haber Merkezi