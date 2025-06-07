Ayhancan Güven Hollanda'da Fırtına Gibi Esti

2025 Almanya Binek Otomobiller Şampiyonası'nın üçüncü ayağında milli sporcu Ayhancan Güven, fırtına gibi esti.

Ayhancan Güven Hollanda'da Fırtına Gibi Esti
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Hollanda'da düzenlenen 2025 Almanya Binek Otomobiller Şampiyonası'nın (DTM) üçüncü ayağında milli sporcu Ayhancan Güven birinci oldu.

Red Bull sporcusu Ayhancan Güven, Zandvoort Pisti'nde koşulan ilk yarışta bu sezon ikinci DTM galibiyetini kazandı.

yhancan, bu birincilikle puanını 69'a yükselterek pilotlar klasmanında ikinciliğe yükseldi.

Ayhancan Güven, yarın TSİ 18.30'da ikinci yarışta mücadele edecek.

Kaynak: AA

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