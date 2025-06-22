Inter Son Dakikada Zirveyi Kaptı: Urawa'yı 2-1 Yıktı

FIFA Kulüpler Dünya Kupası E Grubu'nda Inter, Urawa Red Diamonds'ı son dakikada attığı golle 2-1 yenerek gruptaki ilk galibiyetini aldı. İşte karşılaşmadan detaylar...

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Inter Son Dakikada Zirveyi Kaptı: Urawa'yı 2-1 Yıktı
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FIFA Kulüpler Dünya Kupası E Grubu'nun ikinci maçında İtalya'nın güçlü temsilcisi Inter, Japonya ekibi Urawa Red Diamonds karşısında 2-1'lik zorlu bir galibiyet aldı. Amerika Birleşik Devletleri'nin Seattle kentindeki Lumen Field Stadyumu'nda oynanan mücadelede Moritanyalı hakem Dahane Beida düdük çaldı.

Inter Son Dakikada Zirveyi Kaptı: Urawa'yı 2-1 Yıktı - Resim : 1

Maçın başlarında etkili oyunuyla öne çıkan Urawa Red Diamonds, 11. dakikada Ryoma Watanabe'nin golüyle skor üstünlüğünü ele geçirdi. Ancak Inter, maçın büyük bölümünde üstünlüğü elinde tutarak rakibini zorladı. 78. dakikada Lautaro Martinez'in golüyle beraberliği yakalayan İtalyan ekibi, duraklama dakikalarında Valentin Carboni'nin şık vuruşuyla sahadan 2-1 galip ayrıldı.

Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu ise sakatlığı nedeniyle maç kadrosunda yer almadı.

Bu galibiyetle birlikte Inter, E Grubu'nda puanını 4'e yükselterek önemli bir avantaj sağladı. Öte yandan, Urawa Red Diamonds ise ikinci maçından da mağlubiyetle ayrılarak grupta puansız kaldı.

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Kaynak: DHA

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