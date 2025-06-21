Türkiye Zirveye Adım Adım Gidiyor: Potanın Perileri Çeyrek Finalde

A Milli Kadın Basketbol Takımı, 2025 FIBA Avrupa Şampiyonası A Grubu'ndaki son maçında Yunanistan'ı 83-72 mağlup ederek grubunu ikinci sırada tamamladı ve adını çeyrek finale yazdırdı. Baştan sona büyük bir çekişmeye sahne olan mücadelede, milliler özellikle ikinci çeyrekteki etkili oyunuyla farkı açtı ve son periyottaki performansıyla galibiyeti garantiledi.

Türkiye Zirveye Adım Adım Gidiyor: Potanın Perileri Çeyrek Finalde
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

A Milli Kadın Basketbol Takımı, 2025 FIBA Avrupa Şampiyonası'nda kritik bir virajı daha döndü! A Grubu'ndaki son maçında Yunanistan'ı 83-72 yenerek sahadan galibiyetle ayrılan milliler, bu önemli zaferle grubu ikinci sırada tamamlayarak adını çeyrek finale yazdırdı.

Özellikle ikinci çeyrekte Alperi Onar, Tilbe Şenyürek ve Sevgi Uzun'un etkili performanslarıyla yakalanan seri, Türkiye'ye devre arasına 43-35 üstün girmesini sağladı. Rakibin üçüncü çeyrekteki geri dönüş çabalarına rağmen, son periyotta savunmadaki sertliğini artıran ve hücumda etkili üç sayılık atışlar bulan ay-yıldızlılar, maçtan galip ayrılmayı başardı.

Türkiye Zirveye Adım Adım Gidiyor: Potanın Perileri Çeyrek Finalde - Resim : 1

MAÇTAN DETAYLAR

İlk çeyrek: Karşılaşmaya Yunanistan pota altından bulduğu sayılarla başlarken, milliler üç sayı çizgisinin gerisinden skor üretmeye çalıştı. Ev sahibi ekip, ilk çeyreği 21-17 önde tamamladı.

İkinci çeyrek: İkinci çeyrekte Türkiye, Alperi Onar'ın üst üste basketleriyle fırtına gibi esti. Tilbe Şenyürek ve Sevgi Uzun'un da devreye girmesiyle 16-2'lik bir seri yakalayan milli takım, farkı çift hanelere çıkararak devre arasına 43-35 üstün girdi.

Üçüncü çeyrek: Yunanistan, üçüncü çeyreğe hızlı başlayarak 45-45 eşitliği yakaladı ve hatta kısa bir süre öne geçti. Ancak milliler, hızlı hücumlarla tekrar üstünlüğü ele geçirerek final periyoduna 62-59 önde girmeyi başardı.

Son çeyrek: Son periyotta hem hücumda etkili olan hem de savunmada rakibine kolay sayı şansı tanımayan ay-yıldızlılar, özellikle üç sayılık isabetlerle farkı açarak mücadeleden 83-72 galip ayrıldı.

Set Vermeden Zafer: Filenin Sultanları Gümbür GümbürSet Vermeden Zafer: Filenin Sultanları Gümbür GümbürSpor

Kaynak: AA

Etiketler
Basketbol A Milli Takım
Osimhen İçin O Tarih İşaret Edildi: Dikkat Çeken Fenerbahçe Detayı Osimhen İçin O Tarih İşaret Edildi: Dikkat Çeken Fenerbahçe Detayı
Biblo Gibi Yaşayan Burçlar Belli Oldu: Bir Ömrü Aynı Yerde Geçirebiliyorlar Biblo Gibi Yaşayan Burçlar Belli Oldu: Bir Ömrü Aynı Yerde Geçirebiliyorlar
Set Vermeden Zafer: Filenin Sultanları Gümbür Gümbür Set Vermeden Zafer: Filenin Sultanları Gümbür Gümbür
3 Burcu Birden Etkileyecek: Bu Hafta Sonu Büyük Patlamaya Hazır Olun 3 Burcu Birden Etkileyecek: Bu Hafta Sonu Büyük Patlamaya Hazır Olun
ÇOK OKUNANLAR
Türkiye'nin Döner Kralı İflasın Eşiğinde: 250 Şubesi Kapanma Tehlikesiyle Karşı Karşıya Türkiye'nin Döner Kralı İflasın Eşiğinde: 250 Şubesi Kapanma Tehlikesiyle Karşı Karşıya
Miras Paylaşımında O Şart Kalktı: Hisseli Tapusu Olanlar Dikkat! Kadınların Mirası Tehlikede Miras Paylaşımında O Şart Kalktı: Hisseli Tapusu Olanlar Dikkat! Kadınların Mirası Tehlikede
ÖZEL ÜNİVERSİTE FİYATLARI 2025: En Ucuz ve En Pahalı Özel Üniversiteler Belli Oldu! İşte Bölüm Bölüm Üniversite Fiyatları En Ucuz ve En Pahalı Özel Üniversiteler Belli Oldu: İşte Bölüm Bölüm Üniversite Fiyatları
ATM'lerde Yeni Sistem 81 İlde Devrede: Bunu Yapmayan Yandı! Kartınızı Anında Yutacak ATM'lerde Yeni Sistem 81 İlde Devrede: Bunu Yapmayan Yandı! Kartınızı Anında Yutacak
Bakan Duyurdu: Kiracılar Derin Bir 'Ohh' Diyecek! 81 İlde Tüm Ev Sahipleri Yandı Bakan Duyurdu: Kiracılar Derin Bir 'Ohh' Diyecek! 81 İlde Tüm Ev Sahipleri Yandı