Türkiye Zirveye Adım Adım Gidiyor: Potanın Perileri Çeyrek Finalde

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A Milli Kadın Basketbol Takımı, 2025 FIBA Avrupa Şampiyonası'nda kritik bir virajı daha döndü! A Grubu'ndaki son maçında Yunanistan'ı 83-72 yenerek sahadan galibiyetle ayrılan milliler, bu önemli zaferle grubu ikinci sırada tamamlayarak adını çeyrek finale yazdırdı.

Özellikle ikinci çeyrekte Alperi Onar, Tilbe Şenyürek ve Sevgi Uzun'un etkili performanslarıyla yakalanan seri, Türkiye'ye devre arasına 43-35 üstün girmesini sağladı. Rakibin üçüncü çeyrekteki geri dönüş çabalarına rağmen, son periyotta savunmadaki sertliğini artıran ve hücumda etkili üç sayılık atışlar bulan ay-yıldızlılar, maçtan galip ayrılmayı başardı.

MAÇTAN DETAYLAR

İlk çeyrek: Karşılaşmaya Yunanistan pota altından bulduğu sayılarla başlarken, milliler üç sayı çizgisinin gerisinden skor üretmeye çalıştı. Ev sahibi ekip, ilk çeyreği 21-17 önde tamamladı.

İkinci çeyrek: İkinci çeyrekte Türkiye, Alperi Onar'ın üst üste basketleriyle fırtına gibi esti. Tilbe Şenyürek ve Sevgi Uzun'un da devreye girmesiyle 16-2'lik bir seri yakalayan milli takım, farkı çift hanelere çıkararak devre arasına 43-35 üstün girdi.

Üçüncü çeyrek: Yunanistan, üçüncü çeyreğe hızlı başlayarak 45-45 eşitliği yakaladı ve hatta kısa bir süre öne geçti. Ancak milliler, hızlı hücumlarla tekrar üstünlüğü ele geçirerek final periyoduna 62-59 önde girmeyi başardı.

Son çeyrek: Son periyotta hem hücumda etkili olan hem de savunmada rakibine kolay sayı şansı tanımayan ay-yıldızlılar, özellikle üç sayılık isabetlerle farkı açarak mücadeleden 83-72 galip ayrıldı.

Kaynak: AA