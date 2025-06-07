Montella'dan Fenerbahçe İddialarına Cevap

A Milli Takım teknik direktörü Vincenzo Montella, hakkında çıkan Fenerbahçe iddialarına ilişkin konuştu.

Montella'dan Fenerbahçe İddialarına Cevap
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Süper Lig’de şampiyonluğu Galatasaray’a kaptıran Fenerbahçe’de teknik direktör Jose Mourinho’nun takımdan ayrılabileceği iddiaları gündeme gelirken, Portekizli teknik adamın yerine A Milli Takım’ın teknik direktörü Vincenzo Montella’nın geçebileceği iddia edildi.

Montella, ABD ile oynanacak hazırlık karşılaşmasının öncesinde basının sorularını yanıtladı. Montella’ya Fenerbahçe iddiaları da soruldu.

İtalyan teknik adam söz konusu iddialar için şunları söyledi:
"Futbolcuyken de hocayken de çok fazla televizyon izlemiyorum ve haber takip etmiyorum. O nedenle böyle şeylerden fazla etkilenmiyorum. Burada çok mutluyum, başkanımızla olan ilişkimiz iyi, futbolcularımızla ortamımızı görüyor. Kendi tutkusunu da yakından takip ediyorum, takım otobüsüyle gelip antrenmanı izledi. Milli takımda olmaktan çok keyif alıyorum.”

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Kaynak: AA

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