Şişli’de 1 Günlük Gösteri ve Yürüyüş Yasağı

Şişli Kaymakamlığı, 22 Haziran 2025 tarihinde ilçede düzenlenmesi planlanan tüm gösteri, yürüyüş ve toplantıları 1 gün süreyle yasakladı. Yasak, kamu düzeni ve güvenliği gerekçesiyle alındı.

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Şişli’de 1 Günlük Gösteri ve Yürüyüş Yasağı
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Şişli Kaymakamlığı, ilçede 22 Haziran 2025 tarihinde yapılması planlanan veya yapılması muhtemel tüm gösteri, yürüyüş ve açık hava toplantılarını 1 günlük süreyle yasakladı.

Kaymakamlık tarafından yapılan yazılı açıklamada, bazı grupların sosyal medya üzerinden Şişli sınırları içinde protesto ve etkinlik çağrıları yaptığı belirtildi. Bu tür faaliyetlerin kamu düzeni ve güvenliğini tehdit edebileceği, toplumsal huzuru bozabileceği ve vatandaşların temel hak ve özgürlüklerini olumsuz etkileyebileceği vurgulandı.

Şişli’de 1 Günlük Gösteri ve Yürüyüş Yasağı - Resim : 1

Açıklamada, "Suç işlenmesinin önlenmesi, genel sağlık, genel ahlak ve başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması amacıyla 22.06.2025 tarihi itibarıyla bir gün süreyle Şişli ilçesi sınırları içerisinde toplantı, yürüyüş, basın açıklaması, oturma eylemi, stant açma, çadır kurma, bildiri dağıtma ve protesto eylemleri gibi her türlü açık ve kapalı alan etkinlikleri yasaklanmıştır" denildi.

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Kaynak: DHA

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