İstanbul Valiliği Duyurdu... Yazın Bunları Yapmak Yasak!

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İstanbul Valiliği, yaz mevsimiyle artan orman yangını riskine karşı sıkı önlemler aldı. 23 Haziran-15 Ekim 2025 tarihleri arasında, kent genelinde ormanlık alanlara girişler ve mangal, tüp, nargile gibi ateş yakıcı faaliyetler yasaklandı. Valilikten yapılan açıklamada, yaz aylarında ormanlık alanlarda artan insan ve araç hareketliliğinin, kasten veya hatalı davranışlar nedeniyle yangın riskini artırdığı vurgulandı.

Yasak, 6831 sayılı Orman Kanunu ve 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu uyarınca uygulanacak. Ancak, belirlenen piknik-mesire alanları, tabiat parkları, korular, parklar ve eko-turizm alanlarında mangal, piknik, spor ve yürüyüş gibi faaliyetlere izin verilecek. Orman içi, kenarı ve bitişiğindeki köy ve mahallelerde anız, bağ-bahçe, zeytinlik ve tarla temizliği için bitki örtüsü yakılması da yasak kapsamına alındı.

ÇÖP ALANLARINA KORUMA BANDI

Valilik, belediyelerin orman kenarındaki çöp toplama alanları çevresinde koruma bandı oluşturmasını ve yangın riskine karşı dozer, loder, kepçe gibi iş makinelerini hazır bulundurmasını zorunlu kıldı. Enerji nakil hatlarının ormanlık alanlardan geçen bölümlerinde bakım yapılacak ve gerektiğinde enerji kesintisi uygulanacak. Orman yakınındaki tesisler ve sanayi kuruluşları da yangın riskine karşı tüm önlemleri almakla yükümlü olacak.

Sokak hayvanlarını beslemek isteyenler, ilgili ilçe güvenlik birimleri ve orman işletme şefliklerinden izin alarak belirlenen alanlarda besleme yapabilecek. Ancak bu kişiler, piknik ve ateş yakma yasaklarından muaf olmayacak.

DENETİM VE CEZALAR

Kaymakamlıklar ve Orman Bölge Müdürlüğü koordinasyonunda, genel kolluk ve orman kolluğu tarafından oluşturulan ekipler, sıkı denetim yapacak. Olası yangınlara karşı kamu ve özel sektör imkanları kullanılarak etkin müdahale sağlanacak. Yasaklara uymayanlar hakkında Orman Kanunu, Türk Ceza Kanunu ve Kabahatler Kanunu kapsamında idari ve adli işlemler uygulanacak.

Valilik, bu önlemlerle İstanbul’un ormanlarını koruma altına almayı ve yangın riskini en aza indirmeyi hedefliyor.

Kaynak: AA