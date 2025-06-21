Bursa'da Feci Kaza! Su Kanalında Oturan Çocuk Araç Altında Kalarak Hayatını Kaybetti

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Bursa’nın Kestel ilçesi Kale Mahallesi’nde dün akşam saatlerinde yürek yakan bir trafik kazası meydana geldi. Mandıras Caddesi ile Ankara Yolu Caddesi’nin kesiştiği noktada bulunan su kanalı kenarında oturan 13 yaşındaki Murat Mehmetoğlu, feci bir kazanın kurbanı oldu. A.Ç. yönetimindeki 11 ABU 417 plakalı otomobil, henüz belirlenemeyen bir nedenle sürücüsünün kontrolünden çıkarak önce küçük çocuğa çarptı, ardından su kanalına uçtu.

Olay yerine hızla ulaşan polis, sağlık ve itfaiye ekipleri, ağır yaralı halde bulunan Murat Mehmetoğlu’nu kurtarmak için seferber oldu. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan talihsiz çocuk, ambulansla Kestel Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Ancak, doktorların tüm çabalarına rağmen 13 yaşındaki Murat, hayata tutunamadı. Kazada yaralanan sürücü A.Ç.’nin ise hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.

Kaza, mahalle sakinlerini yasa boğarken, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA