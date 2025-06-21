Hafta Sonu Plan Yapanlar Dikkat! Meteoroloji'den Çok Sayıda İl İçin Sağanak Uyarısı

Meteoroloji, ülkenin kuzey ve iç kesimleri için sağanak ve gök gürültülü yağış uyarısı yaptı. Marmara, Kuzey Ege ve İç Anadolu’nun kuzeyinde kuzeyli rüzgârların kuvvetli esmesi bekleniyor. Hava sıcaklıklarında kuzey ve batı kesimlerde 3-5 derece düşüş yaşanacak.

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Hafta Sonu Plan Yapanlar Dikkat! Meteoroloji'den Çok Sayıda İl İçin Sağanak Uyarısı
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminlerine göre, yurdun kuzey ve iç bölgelerinde parçalı, yer yer çok bulutlu hava bekleniyor. Marmara’nın güneydoğusu, Göller Yöresi, Akdeniz’in Toroslar mevkii ile Karadeniz’in bazı kesimlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanaklar görülecek. Özellikle Kütahya, Afyonkarahisar, Ankara, Eskişehir, Konya ve Sinop çevrelerinde yağış ihtimali yüksek.

Hafta Sonu Plan Yapanlar Dikkat! Meteoroloji'den Çok Sayıda İl İçin Sağanak Uyarısı - Resim : 1

Rüzgar konusunda dikkat çeken bir diğer uyarı ise Marmara, Kuzey Ege ve İç Anadolu’nun kuzeyi için yapıldı. Bu bölgelerde rüzgarın kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor. Vatandaşların çatı uçması, ağaç devrilmesi ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olmaları isteniyor.

Hava sıcaklıkları, kuzey ve batı illerinde 3 ila 5 derece azalacak. Ancak yurdun güneydoğu kesimlerinde sıcaklıklar yüksek seyretmeye devam edecek; Diyarbakır’da 39, Gaziantep’te 37, Malatya’da ise 36 dereceye kadar çıkması bekleniyor. İstanbul’da 26, İzmir’de 34, Ankara’da 28 derece tahmin ediliyor.

Hafta Sonu Plan Yapanlar Dikkat! Meteoroloji'den Çok Sayıda İl İçin Sağanak Uyarısı - Resim : 2

Bölge bölge detaylara göre; Marmara ve İç Anadolu’da parçalı bulutlu ve yağışlı bir gün yaşanırken, Güneydoğu Anadolu açık ve sıcak bir havaya sahip olacak. Ege’nin iç kesimleri ile Akdeniz’in yüksek bölgelerinde ise öğle saatlerinden sonra yağış riski mevcut. Karadeniz’de ise özellikle Doğu kıyıları ve Sinop çevresinde gök gürültülü sağanak geçişleri bekleniyor.

Kaynak: Haber Merkezi

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