Sakarya'da Feci Kaza! Yolcu Otobüsü Tıra Çarptı

Sakarya'nın Pamukova ilçesinde İstanbul-Denizli seferini yapan yolcu otobüsü, tıra arkadan çarptı. Zincirleme kazada 2’si ağır olmak üzere toplam 13 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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Sakarya'da Feci Kaza! Yolcu Otobüsü Tıra Çarptı
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Sakarya’nın Pamukova ilçesinde gece saatlerinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında yolcu otobüsü, seyir halindeki bir tıra arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle öndeki tır da başka bir tıra çarptı; kazada 13 kişi yaralandı.

Sakarya'da Feci Kaza! Yolcu Otobüsü Tıra Çarptı - Resim : 1

Kaza, saat 03.40 sıralarında D-650 Karayolu Gökgöz Mahallesi mevkisinde, Bilecik istikametinde yaşandı. İstanbul’dan Denizli’ye gitmekte olan 34 YK 4734 plakalı yolcu otobüsü, Enes Yükselici yönetimindeki 16 AOB 34 plakalı tıra arkadan çarptı. Tır da önünde seyreden başka bir tıra çarparak kazaya neden oldu.

Sakarya'da Feci Kaza! Yolcu Otobüsü Tıra Çarptı - Resim : 2

İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Otobüste sıkışan yaralılar, ekipler tarafından bulundukları yerden çıkarılarak Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralılardan ikisinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Sakarya'da Feci Kaza! Yolcu Otobüsü Tıra Çarptı - Resim : 3

Kaza nedeniyle D-650 Karayolu’nun Bilecik yönü bir süreliğine tek şeritten kontrollü olarak trafiğe açıldı. Tır şoförleri ifadeleri alınmak üzere karakola götürülürken, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

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Kaynak: DHA

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Sakarya Trafik kazası
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