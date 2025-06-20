Mersin’de Tır Faciası: Uyuyan Sürücü Ortalığı Birbirine Kattı

Mersin’de direksiyon başında uyuyan tır sürücüsü, ortalığı birbirine kattı. Faciadan kıl payı dönüldü. Kontrolden çıkan araç, üst geçide, ağaca ve park halindeki iki araca çarparak büyük hasara yol açtı. Şans eseri kazada yaralanan olmadı, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Mersin’de Tır Faciası: Uyuyan Sürücü Ortalığı Birbirine Kattı
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Mersin’in Erdemli ilçesinde sabahın erken saatlerinde meydana gelen trafik kazasında, sürücüsünün direksiyon başında uyuduğu iddia edilen bir tır, önce üst geçide ardından da ağaca ve park halindeki iki araca çarparak büyük bir paniğe neden oldu.

KAZADAN SONRA UYANDI

Kaza, D-400 Karayolu'nun Arpaçbahşiş Mahallesi yakınlarında gerçekleşti. H.K. yönetimindeki 27 AUK 400 plakalı tır, sürücünün uyuyakalmasıyla kontrolden çıkarak önce yol üzerindeki üst geçide çarptı. Ardından kaldırımdaki bir ağacı devirdi ve karşı şeride geçerek park halindeki bir otomobil ile hafif ticari araca çarptı. Sürücünün kazadan sonra uyanarak manevra yapması, tırın bir fırına girmesini engelledi. Araç, sonunda bir evin bahçe duvarı önünde durabildi.

Mersin’de Tır Faciası: Uyuyan Sürücü Ortalığı Birbirine Kattı - Resim : 1

Olayı gören vatandaşlar hemen yardıma koşarken, ihbar üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Kazada şans eseri yaralanan olmadı. Sürücü, sağlık kontrolü amacıyla ambulansta muayene edildi. Kazayla ilgili soruşturma jandarma ekiplerince başlatıldı.

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Kaynak: İHA

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