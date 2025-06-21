Yenidoğan Skandalı, Yasal Düzenleme Getirdi: Özel Sağlık Sektörüne Sıkı Denetim Geliyor

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Türkiye’yi sarsan “Yenidoğan Çetesi” skandalının ardından sağlık alanında yeni bir yasal düzenleme Meclis gündemine taşınıyor. Özel hastanelerdeki yeni doğan yoğun bakım ünitelerinin bir “kâr kapısı” haline gelmesinin önüne geçilmesi amacıyla kapsamlı bir reform paketi hazırlanıyor. Sağlık hizmetlerinde etik dışı uygulamaların ve suistimallerin önüne geçmek için denetimler sıkılaştırılacak, yeni kriterler devreye girecek.

YENİDOĞAN ÜZERİNDEN KÂR DÖNEMİ BİTECEK

Hazırlanan teklif, yoğun bakım ünitelerinin istismar edilmesini önlemeyi hedefliyor. Yoğun bakıma sevk kriterleri yeniden tanımlanacak. Her sevk işlemi, hastanenin bağlı bulunduğu yerleşim birimindeki üst düzey sağlık birimi tarafından teyit edilmeden uygulanamayacak. Böylece hem kamu kaynaklarının suistimali hem de hasta yakınlarının mağduriyeti engellenecek.

Ayrıca, 112 Acil Çağrı Merkezi üzerinden özel hastanelere usulsüz hasta yönlendiren kişi ve yapılarla ilgili olarak da denetim zinciri genişletilecek.

KADROLAŞMA VE PERSONEL KRİTERLERİ DEĞİŞİYOR

Sağlık sektöründe nitelikli personel eksikliği, yetersiz denetimle birleştiğinde çetelerin önünü açan en büyük sorunlardan biri haline geldi. Yeni düzenleme ile kamu ve özel hastanelerde görev yapan sağlık çalışanlarının atanma, yükselme ve performans kriterleri yeniden şekillendirilecek.

Personelin yalnızca diploma sahibi olması yeterli sayılmayacak; çalıştığı dönemdeki mesleki başarısı, etik uyumu ve hasta memnuniyeti gibi göstergeler de esas alınacak. Özel hastanelerde çalışma koşullarını iyileştirmek için yıllık izin kullanımı, fazla mesai ve ücret sorunları da yasal güvenceye kavuşturulacak.

BRANŞ VE KADRO DAĞILIMINDA ESNEKLİK

Yasayla birlikte sağlık sistemindeki branş dengesizlikleri ve kadro sınırlamaları da ele alınacak. Özel sağlık kuruluşlarına, bulundukları il sınırları içerisinde ya da Bakanlık onayıyla iller arası kadro ve branş transferi yapma imkânı tanınacak. Ayrıca birden fazla uzmanlık alanına sahip doktorların çalışma koşulları da daha esnek hale getirilecek.

TAKVİYE EDİCİ ÜRÜNLERE ONAY KURULU

Bir diğer önemli düzenleme ise giderek yaygınlaşan takviye edici ilaç ve gıdalarla ilgili olacak. “Doğal ürün”, “besin takviyesi” adı altında piyasaya sunulan ve reçetesiz satılabilen ürünlerin denetimi için Sağlık Bakanlığı bünyesinde ya da Tarım ve Orman Bakanlığı ile ortak oluşturulacak bir “Onay Kurulu” kurulması planlanıyor.

Bu kurul, ürünlerin içeriğini denetleyecek, onay verecek ve piyasaya arzına izin verecek yetkili merci olacak. Özellikle katkı maddesiz, doğal görünümlü ancak etkisi ve içeriği denetlenmemiş ürünlere karşı vatandaşın sağlığı korunacak.

AK PARTİ MECLİS'E SUNACAK

Sağlık Bakanlığı’nın teknik hazırlıklarını tamamladığı düzenlemenin, AK Parti tarafından önümüzdeki hafta başında Meclis’e sunulması bekleniyor. Kanuna ilişkin bilgi veren AK Parti kurmayları yeni düzenleme ile sağlık sistemindeki güven sorununu gidermek, etik dışı uygulamaların önünü tamamen kapatmak ve hasta haklarını kalıcı biçimde güvence altına almayı amaçladıklarını ifade ettiler.