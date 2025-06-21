Samsun'da 3.5 Büyüklüğünde Deprem

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Samsun'da bir deprem meydana geldi. AFAD tarafından merkez üssü Ladik olarak açıklanan deprem 3.5 büyüklüğünde gerçekleşti.

Saat 06.50'de yaşanan depremin derinliği 19 kilometre olarak ölçüldü.

Kaynak: Haber Merkezi