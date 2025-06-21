Samsun'da 3.5 Büyüklüğünde Deprem
AFAD verilerine göre Samsun'da 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
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Samsun'da bir deprem meydana geldi. AFAD tarafından merkez üssü Ladik olarak açıklanan deprem 3.5 büyüklüğünde gerçekleşti.
Saat 06.50'de yaşanan depremin derinliği 19 kilometre olarak ölçüldü.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) June 21, 2025
Büyüklük:3.5 (Ml)
Yer:Ladik (Samsun)
Tarih:2025-06-21
Saat:06:50:43 TSİ
Enlem:40.87056 N
Boylam:35.9575 E
Derinlik:19.43 km
Detay:https://t.co/WJN1AL4K6y@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
Kaynak: Haber Merkezi
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