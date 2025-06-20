TEM Otoyolu'nda Feci Kaza: Otomobil, Tır ile Hafriyat Kamyonu Arasında Sıkıştı

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İstanbul'da TEM Otoyolu'nda adeta can pazarı yaşandı. Zincirleme kazada bir otomobil, yavaşlayan tır ile arkadan gelen hafriyat kamyonu arasında sıkıştı.

Seyir halindeki 41 AKJ 004 plakalı tırın ani yavaşlaması üzerine arkasındaki 34 KEE 738 plakalı otomobilin sürücüsü Alaattin Yılmaz frene bastı. Ancak arkadan gelen 34 DRC 541 plakalı hafriyat kamyonu duramayarak otomobile çarptı. Çarpmanın şiddetiyle otomobil tır ile kamyonun arasında kalarak hurdaya döndü.

Kazada, otomobil sürücüsü Alaattin Yılmaz ve yan koltuktaki Kadriye Yılmaz araçta sıkışarak yaralandı. Olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri, sıkışan yaralıları güçlükle kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralılar, ambulansla hastaneye kaldırıldı. İlk belirlemelere göre hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi.

Kaza sonrası TEM Otoyolu Edirne istikametinde trafik adeta kilitlendi. Uzun araç kuyrukları oluşurken, yol bir süreliğine tek şeritten kontrollü olarak trafiğe açıldı. Kazaya karışan araçların vinç yardımıyla kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.

Polis ekipleri kazayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı. Kazanın nedeni ve sorumluları yapılacak incelemenin ardından netlik kazanacak.

Kaynak: DHA