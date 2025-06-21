Esenyurt’ta Yangın Paniği! 14 Kişi Kurtarıldı, 1 Kişi Hastanede

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İstanbul Esenyurt’ta sabahın erken saatlerinde çıkan yangın mahalleliyi korkuttu. Barbaros Hayrettin Paşa Mahallesi 2263. Sokak’taki 5 katlı binanın bodrum katında çıkan yangın kısa sürede büyüyerek dairenin tamamını sardı.

Yangının fark edilmesi üzerine çevredekiler durumu hemen itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine ulaşan ekipler, yoğun duman nedeniyle üst katlarda mahsur kalan bina sakinlerini kurtarmak için merdiven aracıyla müdahalede bulundu.

İtfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alınıp söndürüldü. Daire tamamen yanarak kullanılamaz hale gelirken, dumandan etkilenen 14 kişiden 13’ü ambulansta ayakta tedavi edildi, 1 kişi ise hastaneye kaldırıldı.

Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemezken, olayla ilgili ekipler tarafından inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA