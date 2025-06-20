TEM Otoyolu’nda Yangın Paniği! Lastikler Alev Aldı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Kocaeli’nin Körfez ilçesi TEM Otoyolu Ankara istikametinde seyreden bir tırda çıkan yangın paniğe neden oldu. 34 BOB 496 plakalı, konteyner yüklü tırın üç lastiği, Hereke ayrımı yakınlarında henüz bilinmeyen bir nedenle alev aldı. Yangını fark eden sürücü, aracı hemen emniyet şeridine çekerek durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine kısa sürede ulaşan itfaiye ve jandarma trafik ekipleri, yangına hızlı bir şekilde müdahale ederek alevlerin tırın tamamına sıçramasını engelledi.

İtfaiyenin çalışmaları sayesinde yangın kısa sürede kontrol altına alındı ve söndürüldü. Olay sırasında herhangi bir yaralanma yaşanmazken, tırda lastiklere bağlı maddi hasar meydana geldi. Yetkililer yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlattı.

Kaynak: İHA