Avcılar'da Alacak-Verecek Kavgası! Yaşlı Adama Acımadılar, Sokak Ortasında Sopalarla Dövdüler

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İstanbul’un Avcılar ilçesi Yeşilkent Mahallesi Ozanlar Caddesi’nde, 19 Haziran 2025 akşamı yaşanan olayda, iki şahıs alacak-verecek meselesi yüzünden husumetli oldukları yaşlı bir adama saldırdı. İddiaya göre, caddede karşılaşan taraflar arasında başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

KAMERALARA YANSIDI

Görüntülerde, bir şahsın yaşlı adamın boğazına sarılarak yere düşürdüğü, diğer şahsın ise yere düşen adama sopayla vurduğu anlar yer aldı. Çevredeki vatandaşların cep telefonuyla kaydettiği bu dehşet verici anlar, sosyal medyada hızla yayılarak tepkilere neden oldu.

Olay, çevredekilerin müdahalesiyle büyümeden sonlandırıldı. Ancak, yaşlı adamın sağlık durumu ve saldırganların kimlikleriyle ilgili resmi bir açıklama henüz yapılmadı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nün olayla ilgili soruşturma başlattığı öğrenildi. Sosyal medyada, özellikle X platformunda, kullanıcılar saldırıyı kınarken, “#AvcılarŞiddet” etiketiyle yetkililerden faillerin cezalandırılmasını talep etti.

Kaynak: İHA