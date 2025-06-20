Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ‘Hastanemiz Bombalandı’ Diyen İsrail’e Çok Sert Tepki

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Üniversitesi Kongre Salonu'nda düzenlenen "İslam İşbirliği Teşkilatı Gençlik Forumu"nda açıklamalarda bulundu.

İran ile İsrail arasında devam eden savaşa ilişkin konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ‘İsrail’in Gazze’de yaptığı soykırıma da değindi.

'ŞUNU ÖZELLİKLE VURGULAMAK İSTİYORUM'

“Şunu özellikle vurgulamak isterim; İslam dünyası olarak zorlu bir süreçten geçiyoruz” diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Son 2 yıldır yüzümüzü nereye çevirsek dramla, savaşla, insanlık suçlarıyla karşılaşıyoruz. Siyonist İsrail hükümeti çocukları, kadınları acımasızca katlediyor. Yasa dışı işgal politikasını hiçbir ilke tanımadan günden güne yaygınlaştırıyor. Açlığı bir silah olarak kullanıyor. Yemek kuyruğuna giren insanlar vahşi bir şekilde hedef alınıyor. İbadethaneler, hastaneler bombalanıyor” ifadelerini kullandı.

‘UTANMAZLIK VE PİŞKİNLİK’

İsrail’in ‘hastanelerimiz bombalandı’ sözlerine sert sözlerle tepki gösteren Cumhurbaşkano Erdoğan, “İsrail, yalnızca Gazze'de sağlık birimlerine 700'den fazla saldırı düzenledi. Hasta taşıyan ambulanslar dahi İsrail saldırısından kurtulamadı. Gazze'nin sağlık altyapısını tamamen çökerten bir zihniyet var. Bugün kalkıp da Gazze'yi dünyanın en büyük toplama kampına çevirenlerin savaş suçundan bahsetmesi, sadece tutarsızlık değil büyük bir utanmazlık ve pişkinliktir” diye konuştu.

'BİR AN ÖNCE SON BULMASI GEREKİYOR'

“Ben burada şu gerçeği açık açık ifade etmek zorundayım” vurgusunda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söyledi: “Gazze'deki soykırımın birincil sorumlusu Netanyahu hükümetidir ancak cinayet şebekesinin katliamlarına ses çıkarmayanlar da bu suçlara ortak olmuşlardır. O masum yavruların kanı İsrail'in şımarıklığına susanların da ellerine alınlarına bulaşmıştır. Netanyahu ve hükümeti hiçbir kural tanımadan aylardır şımarıkça işledikleri zulümler sebebiyle adlarını Hitler, Pol Pot gibi zalimlerin yanına yazdırmıştır. Bu cinnet halinin bir an önce son bulması gerekiyor.”

'TÜRKİYE DESTEK VERMEYE HAZIR'

İsrail üzerinde tesir sahibi güçlerin bölgedeki ateşkes ve sükunetin tesisinden yana olması gerektiğinin altını çizen Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Türkiye her samimi adıma destek ve katkı vermeye hazırdır. Çünkü biz daha fazla savaş, kaos ve sivil ölümü görmek istemiyoruz. Sivil yerleşim yerlerinin hedef alınmaması gerektiğini savunuyoruz” dedi.

'YAŞASIN ÖZGÜR FİLİSTİN DİYORUZ'

Türkiye’nin duruşunu asla bozmadığını ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Mazlumun yanında olmaktan asla çekinmedik. Kimin ne dediğine değil mazlum ve mağdurların ne dediğine baktık. Bugün de aynı yerde sapasağlam duruyoruz. Bugün de barış, diplomasi, adalet diyoruz. Bugün de yaşasın özgür Filistin diyoruz. Türkiye olarak Filistin halkının yanında olduğumuzu bir kere daha ilan ediyorum. 86 milyon olarak hepimiz Filistinli kardeşlerimizin yanındayız, yanlarında olmaya devam edeceğiz. Yaşanan bunca trajediye bunca haksızlığa ses çıkarmayan kim varsa işlenen tüm bu suçlara ortak olmuş demektir. İnancımıza yakışır biçimde hareket etmemiz şarttır” şeklinde konuştu.

'BİRBİRİMİZE DÜŞMEYECEĞİZ'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: “Ayrışmayacağız, birbirimize düşmeyeceğiz. Birbirimize yoldaş olacağız. İnanıyorsanız, muhakkak üstünsünüz. Sizlerin birlik olması, kenetlenmesi çok ama çok önemli. Dillerimiz, renklerimiz, mezheplerimiz farklı olabilir. Dünya görüşümüz, hayat tarzımız farklı olabilir. Bunların hepsi kıymetlidir, anlamlıdır. Biz bu kimliklerimizden önce Müslümanız. Müslümanlık hepimizin en üst kimliğidir.”

Kaynak: Haber Merkezi