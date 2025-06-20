Kahvaltıda Yiyen de Var, Hasta Olunca Çareyi Onda Arayan da! Bakanlık İfşaladı, Artık Satın Alırken İki Kere Düşüneceğiz

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın güncellenen taklit ve tağşiş listesinde Manisa’dan Osman Yeşil ve Ahmet Aktürk adına olan firmaların sattığı pekmezlerde şeker ilavesi tespit edildi.

Gülsüm Alpkıray Gülsüm Alpkıray
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Kahvaltıda Yiyen de Var, Hasta Olunca Çareyi Onda Arayan da! Bakanlık İfşaladı, Artık Satın Alırken İki Kere Düşüneceğiz
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Tarım ve Orman Bakanlığı, 'Taklit ve Tağşiş Yapılan Gıdalar' listesini güncelledi. Vatandaşları güvensiz yiyeceklere karşı uyaran bu sistem yakından takip ediliyor. Yeni listede yer alan pekmezler de gözden kaçmadı.

Gıdada hilenin adresi bu kez Manisa oldu. Osman Yeşil ve Ahmet Aktürk adına olan firmaların sattığı pekmezlerde şeker ilavesi tespit edildi.

TAKLİT VE TAĞŞİŞ LİSTESİ NEDİR?

Tarım ve Orman Bakanlığı, gıda güvenilirliğini sağlamak, tüketicileri korumak ve haksız rekabeti önlemek amacıyla, taklit ve tağşiş yapılan gıdaları tespit ederek kamuoyuyla paylaşıyor. Taklit, bir gıdanın başka bir maddeyle aynıymış gibi sunulması (örneğin, farklı yağların karıştırılıp zeytinyağı diye satılması); tağşiş ise gıdanın içeriğinin bozulması veya değiştirilmesi (örneğin, peynire margarin katılması) anlamına geliyor.

Bu liste, 5996 Sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu’nun 31. maddesi ve 17 Aralık 2011 tarihli Gıda ve Yemin Resmi Kontrolüne Dair Yönetmelik uyarınca yayımlanıyor. Bakanlık, laboratuvar analizleriyle sahtecilik yaptığı kesinleşen firmaların adını, ürün bilgilerini, markasını ve parti/seri numaralarını guvenilirgida.tarimorman.gov.tr adresinde duyuruyor.

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