CHP'li Sarı'dan 'Süper İzin' Yasasına Sert Tepki: Bu Toprağı Pazarlatmayız

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

CHP Balıkesir Milletvekili Serkan Sarı, TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu'nda görüşülen ve kamuoyunda "Süper İzin" olarak anılan torba yasa teklifine sert tepki gösterdi. Enerji, ulaşım ve madencilik yatırımlarını hızlandırmayı hedefleyen yasa teklifinin zeytinlikleri, meraları ve doğal alanları maden faaliyetlerine açacağını vurgulayan Sarı, "Bu vatanın toprağını parsel parsel satmanıza izin vermeyeceğiz" dedi.

'ZEYTİN BALIKESİR'İN KİMLİĞİDİR'

Balıkesir'in dört bir yanının zeytinliklerle çevrili olduğunu belirten Sarı, yasanın yerel ekonomiye ve doğaya büyük zarar vereceğini söyledi. "Ayvalık'tan Edremit'e kadar bu bölge zeytinyağıyla markalaşmış bir coğrafyadır. Bu yasayla halkın geçim kaynağını, emeğini sermayeye peşkeş çekmek istiyorlar" ifadelerini kullandı.

Sarı, teklifin Zeytincilik, Orman, Mera ve Tabiat Varlıklarını Koruma kanunlarını etkisiz hale getireceğini belirterek, yasanın mevcut hukuki korumaları ortadan kaldıracağını dile getirdi. "Zeytin ağacı barışı ve bereketi temsil eder. Ama iktidar, bu ağacı rant için feda etmeye hazır. Buna asla müsaade etmeyeceğiz" dedi.

'VATAN TOPRAĞI İLANLA SATILIR HALE GELECEK'

Yasa teklifinin yasalaşması halinde madencilikte tüm yetkinin MAPEG'e (Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü) devredileceğine dikkat çeken Sarı, bunun ormanlık ve doğal arazilerin hiçbir bedel ödenmeden şirketlere verilmesi anlamına geleceğini belirtti. "Bu gidişle ‘Sahibinden Satılık Maden Arazisi' ilanları görürsek şaşırmayın. Bu toprakları sermayeye pazarlamaktır" dedi.

Sarı, Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) süreçlerinin de yasa ile devre dışı bırakılacağını, yerel halkın, sivil toplumun ve belediyelerin görüşlerinin dikkate alınmayacağını söyledi. "Söz hakkı tanımadan, halkın iradesini hiçe sayarak karar alıyorsunuz. Ama seçim geldiğinde oy istemeyi biliyorsunuz. Halk bu iki yüzlülüğün hesabını sandıkta soracak" diye konuştu.

'HUKUKSUZLUK SÜRÜYOR'

Balıkesir'in İvrindi ilçesindeki CVK Maden faaliyetlerine dikkat çeken Sarı, mahkeme kararlarına rağmen yeni ruhsatlar verildiğini ve çevre tahribatının devam ettiğini kaydetti. "Kazdağları'nda olduğu gibi burada da siyanürle doğa yok ediliyor, yer altı suları kirleniyor. Bu sadece çevreye değil, halk sağlığına da tehdittir" dedi.

Sarı konuşmasını şöyle tamamladı:

"İktidarın motivasyonu açık: Para, para ve yine para. Ne doğa umurunuzda ne halkın sağlığı. Yasaları delip geçmek, belediyeleri devre dışı bırakmak için her yolu deniyorsunuz. Ama biz izin vermeyeceğiz. Bu mücadele sadece bir zeytinlik meselesi değil; toprağımıza, suyumuza ve geleceğimize sahip çıkma meselesidir."