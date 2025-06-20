Kahvaltı Masalarının Vazgeçilmez İkilisinde Hile

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Tarım ve Orman Bakanlığı, 'Taklit ve Tağşiş Yapılan Gıdalar' listesini güncelledi. Vatandaşları güvensiz yiyeceklere karşı uyaran bu sistem yakından takip ediliyor. Yeni listede yer alan peynir ve tereyağlarındaki hileler dikkat çekti.

Kahraman Kazan Süt Çitliği Gurme markasına ait terayağında bitkisel yağ tespit edildi. Bufalo Besicilik Gıda Ticaret Anonim Şirketi adıyla hizmet veren firma Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde yer alıyor.

Sadibey markasına ait örgü peynirinde süt yağı harici yağ tespit edildi. Sadibey Süt ve Süt Ürünleri adıyla hizmet veren firma Adana Sarıçam'da bulunuyor.

STB Süt ve Süt Ürünleri Gıda Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi adıyla hizmet veren bir başka firmanın pide pizza peynirinde ise bitkisel yap tespit edildi. Bu firma ise İzmir Selçuk'ta yer alıyor.

TAKLİT VE TAĞŞİŞ LİSTESİ NEDİR?

Tarım ve Orman Bakanlığı, gıda güvenilirliğini sağlamak, tüketicileri korumak ve haksız rekabeti önlemek amacıyla, taklit ve tağşiş yapılan gıdaları tespit ederek kamuoyuyla paylaşıyor. Taklit, bir gıdanın başka bir maddeyle aynıymış gibi sunulması (örneğin, farklı yağların karıştırılıp zeytinyağı diye satılması); tağşiş ise gıdanın içeriğinin bozulması veya değiştirilmesi (örneğin, peynire margarin katılması) anlamına geliyor.

Bu liste, 5996 Sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu’nun 31. maddesi ve 17 Aralık 2011 tarihli Gıda ve Yemin Resmi Kontrolüne Dair Yönetmelik uyarınca yayımlanıyor. Bakanlık, laboratuvar analizleriyle sahtecilik yaptığı kesinleşen firmaların adını, ürün bilgilerini, markasını ve parti/seri numaralarını guvenilirgida.tarimorman.gov.tr adresinde duyuruyor.