Pekmezdeki Hile 'Pes' Dedirtti

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Güvensiz gıdalar vatandaşların sağlığını ve canını tehlikeye devam ederken, gıda sahtekarlarına karşı mücadele de hız kesmeden sürüyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı yayımladığı düzenli aralıklarla taklit ve tağşiş yapılan gıdalar ve sağlığı tehlikeye düşürecek gıdalar listesini güncellerken, listeye yeni ürünler ve şirketler eklendi.

Listede en çok rastlanan ürünlerden biri de pekmez olurken, son olarak Ankara Yenimahalle’de Balı Pınar isimli firmanın ‘Elezya’ marka üzüm pekmezinde şeker ilavesi tespit edildi.

Bakanlık söz konusu durum için harekete geçti.