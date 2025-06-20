Pekmezdeki Hile 'Pes' Dedirtti

Tarım ve Orman BakanlığI'nın taklit ve tağşiş listesi güncellendi. Listede pekmezde yapılan hile de gözler önüne serildi.

Esma Karayel Esma Karayel
Pekmezdeki Hile 'Pes' Dedirtti
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Güvensiz gıdalar vatandaşların sağlığını ve canını tehlikeye devam ederken, gıda sahtekarlarına karşı mücadele de hız kesmeden sürüyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı yayımladığı düzenli aralıklarla taklit ve tağşiş yapılan gıdalar ve sağlığı tehlikeye düşürecek gıdalar listesini güncellerken, listeye yeni ürünler ve şirketler eklendi.

Pekmezdeki Hile 'Pes' Dedirtti - Resim : 1

Listede en çok rastlanan ürünlerden biri de pekmez olurken, son olarak Ankara Yenimahalle’de Balı Pınar isimli firmanın ‘Elezya’ marka üzüm pekmezinde şeker ilavesi tespit edildi.

Bakanlık söz konusu durum için harekete geçti.

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