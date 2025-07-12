İBB'ye Yönelik 'Yolsuzluk' Operasyonunda Flaş Gelişme: 8 Kişi Daha Tutuklandı!

CHP'li belediyelere yönelik operasyonlar hız kesmeden devam ediyor. İBB'ye yönelik "yolsuzluk" soruşturmasında gözaltına alınan 10 kişiden 8'i tutuklandı.

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İBB'ye Yönelik 'Yolsuzluk' Operasyonunda Flaş Gelişme: 8 Kişi Daha Tutuklandı!
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik yürütülen "yolsuzluk" soruşturması kapsamında gerçekleştirilen son operasyonda 10 kişi gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınan isimlerle ilgili flaş bir gelişme yaşandı.

Aralarında İBB bürokratlarına bağlı çalışanların da bulunduğu 8 kişi hakkında tutuklama kararı verildi.

İBB'ye Yönelik 'Yolsuzluk' Operasyonunda Flaş Gelişme: 8 Kişi Daha Tutuklandı! - Resim : 1

KİMLER TUTUKLANDI?

Tutuklanan isimler arasında, İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş'in şoförü Hüseyin Yurddaş, Özel Kalem Müdürü Kadriye Kasapoğlu'nun şoförü Sabri Caner Kırca, İBB Başkan Danışmanı ve Medya AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun'un şoförü Kadir Öztürk ile İBB Meclis Üyesi İbrahim Özkan'ın şoförü Mustafa Bostancı bulunuyor. Ayrıca Ağaç AŞ çalışanları Fatih Yağcı, Murat Or, Ümit Polat ve iş insanı Bulut Aydöner de tutuklananlar arasında yer aldı.

Muhasebeci Zafer Çimen ve iş insanı Salih İlhan ise 'yurt dışına çıkış yasağı' şartıyla adli kontrolle serbest bırakıldı.

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Kaynak: DHA

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