İBB Soruşturmasında Gözaltına Alınan 10 Kişi Adliyeye Sevk Edildi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB)'ne yönelik 'yolsuzluk' soruşturmasına yönelik yeni operasyonda gözaltına alınan 10 kişi adliyeye sevk edildi.

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İBB Soruşturmasında Gözaltına Alınan 10 Kişi Adliyeye Sevk Edildi
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB)'ne yönelik yürüttüğü 'yolsuzluk' soruşturması devam ederken yeni bir operasyon daha yapılmış ve 10 kişi daha gözaltına alınmıştı.

İBB Soruşturmasında Gözaltına Alınan 10 Kişi Adliyeye Sevk Edildi - Resim : 1

YENİ GÖZALTILAR OLMUŞTU

Soruşturmada ifadesi alınan tanıkların beyanları doğrultusunda yapılan yeni operasyonla, İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş'in şoförü Hüseyin Yurttaş, İBB Özel Kalem Müdürü Kadriye Kasapoğlu'nun şoförü Sabri Caner Kırca, İBB Başkan Danışmanı ve MEDYA AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun'un şoförü Kadir Öztürk, Mustafa Bostancı, Muhasebeci Zafer Çimen, iş insanları Salih İlhan ve Bulut Aydöner, Ağaç AŞ. çalışanları Fatih Yağcı, Murat Or ve Ümit Polat gözaltına alınmıştı.

Gözaltına alınan 10 kişi adliyeye sevk edildi.

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Kaynak: Haber Merkezi

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