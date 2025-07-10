İBB Soruşturmasında Tutuklanmıştı: Adem Soytekin Tahliye Edildi

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, ‘suç örgütü kurmak ve yönetmek’, ‘örgüte üye olmak’, ‘irtikap’, ‘rüşvet alma’, ‘nitelikli dolandırıcılık’, ‘kişisel verilerin yasa dışı yollardan elde edilmesi’ ve ‘ihale yolsuzluğu’ gibi çeşitli suçlamalar kapsamında İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik başlatılan soruşturmalar devam ediyor.

Bu kapsamda gerçekleştirilen beş ayrı operasyon sonucunda, aralarında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, bazı belediye başkanları ve üst düzey yöneticilerin de bulunduğu çok sayıda kişi gözaltına alınarak tutuklanmıştı.

SOYTEKİN TAHLİYE EDİLDİ

Haziran ayı sonuna dek 36 şüpheli, ‘etkin pişmanlık’ hükümlerinden yararlanarak ifade verdi; bunlardan 32’si serbest bırakıldı. Bu isimler arasında ASOY İnşaat’ın Yönetim Kurulu Başkanı Adem Soytekin de yer aldı. Soytekin, etkin pişmanlık kapsamında verdiği ifadeyle tahliye edildi.

İfadesinde Ekrem İmamoğlu’nu suçlayan Soytekin’in beyanlarının ardından, İmamoğlu’nun avukatı Mehmet Pehlivan, 19 Haziran’da tutuklandı.

Kaynak: İHA