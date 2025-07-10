Avcılar Bayıltmak Yerine Katletmişti! Aslan Zeus'un Heykelini Diktiler

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Antalya’nın Manavgat ilçesinde hayvan parkındaki kafesinden kaçtıktan sonra bir kişiyi yaralayan ve aranan aslan, bayıltılarak yakalanmak yerine tüfekle vurularak öldürülmüştü. Aslanın öldürülmesi sosyal medyada tepki toplarken, öldürülen 'Zeus' isimli aslanın sahibi Yaşar Kaplan, "Kaçmış olduğuna inanamadık. Yaralanan kişiye çok üzüldük. Sanki çocuğum öldürülmüş gibi hissettim” demişti.

Zeus'un Ankara'da yaşayan sahibi evinin önüne temsili bir mezar yaptırdı. Kaplan mezar oyuncak ayılarla ve Zeus'un fotoğraflıyla süsledi.

'UNUTMUYORUM ONU'

Kaplan şunları söyledi: Zeus benim kendi çocuğum gibiydi. Ölümü nedeniyle uyku düzenlerim bozuldu. Sakinleştirici ilaç alıyorum. Hiç uyuyamıyorum. Nereye baksam Zeus'u görüyorum. Çocuğum ölmüş gibi hissediyorum. Fark eden bir şey yok. Bu mezarla anısı benimle yaşasın istedim. Zeus bebekliğinden beri 4 yıldır benimle beraber yaşıyordu. Keşke öldürülmeseydi. Çok üzüldüm. Doğduğu günü hatırlıyorum. Onu aldığımda biberonla besliyordum, onunla oynuyordum, onunla yaşıyordum. O kadar sosyal bir hayvandı ki. Ben bile şoktayım, nasıl yaptı bunu, nasıl oldu. Elimde büyüdüğü için unutmuyorum onu. Sabah evden çıktığımda, gece geldiğimde hep mezarına bakıyorum. Mezarını yapalı 2 gün oldu. Hiç olmazsa anısı bari burada yaşasın. Ankara'dan gitti, tekrar Ankara'ya geldi. Temsili bir mezar yaptık ona. Cesedi Antalya'da kaldı" dedi.

'ZARAR VERMEZDİ'

Kaplan, "Zeus benim için çok farklıydı. Tabii, üzüldüm. Her gittiğimde ziyaret ediyordum. Beni görünce heyecanlanıyordu. İlgi istiyordu, çok sosyal bir hayvandı. Videolarımda gördünüz, sarılıyordu, oynuyordu. Biraz tepki çekti, sosyal hayvan dememiz. İnsanlar onu tanımadığı için tepki verdi. Öldürmesinin de bir anlamı yoktu. En fazla uyutulurdu ve bir hayvanat bahçesine verilirdi yani. Bence panik yaptıkları için öldürdüler, başka birilerine zarar verir diye düşündüler sanırım. Aslında vermezdi" ifadelerine yer verdi.

Kaplan'ın kaybettiği aslanı için mezarına astığı afişte ise, "Gururla yürüdün, sessizce korudun. Gözlerinde dağlar yüreğinde sevgi vardı. Artık yıldızların arasında hüküm sürüyorsun" yazısı yer aldı.

Kaynak: DHA