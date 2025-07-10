Beştepe'de Sürpriz Zirve: Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Devlet Bahçeli Bir Araya Geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Bahçeli'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti Görüşmede, 'Terörsüz Türkiye' hedefi kapsamında yürütülen çalışmaların ele alınmış olabileceği öngörülüyor.
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki yapılan görüşme, basına kapalı gerçekleşti. Görüşmede, 'Terörsüz Türkiye' hedefi kapsamında yürütülen çalışmaların ele alınmış olabileceği öngörülüyor
EN SON 6 MAYIS'TA GÖRÜŞMÜŞLERDİ
İki lider en son 6 Mayıs'ta bir araya gelmişlerdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP lideri Bahçeli'ye geçmiş olsun ziyaretinde bulunmuştu
Kaynak: AA
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