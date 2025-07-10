SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI 2025: 18 Bin Sağlık Personeli Alımı ne Zaman? 2. Etap Sağlık Personeli Alımı Branş Dağılımı ne?

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2025 yılında ilk etap personel alımlarını tamamlayan Sağlık Bakanlığı, gözleri şimdi ikinci etapta yapılacak 18 bin personel alımına çevirdi. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, AKP Grup Toplantısı öncesinde yaptığı açıklamayla sürece dair önemli bilgiler paylaştı. Adaylar ise, başvuru tarihleri, branş dağılımı ve şartlarla ilgili gelişmeleri yakından takip ediyor.

18 BİN SAĞLIK PERSONELİ ALIMI NE ZAMAN?

Bakan Memişoğlu'nun açıklamasına göre, Sağlık Bakanlığı 2. etap personel alımı için Eylül ayında ilana çıkacak. Atama sürecinin, KPSS 2025/4 tercih kılavuzu aracılığıyla yürütülmesi bekleniyor. Aynı ay içinde, KPSS 2025/5 tercih kılavuzunun da yayınlanacağı öngörülüyor.

2. ETAP SAĞLIK PERSONELİ ALIMI BRANŞ DAĞILIMI NE?

Henüz 18 bin kişilik alıma dair resmi branş dağılımı paylaşılmadı. Ancak Bakan Memişoğlu’nun açıklamalarına göre diyetisyen, hemşire ve sağlık hizmetlerinde görev alacak birçok meslek grubu alım sürecinde yer alacak.

Geçtiğimiz dönemde yapılan 19 bin kişilik alımda öne çıkan branşlar, yeni dönem için de fikir veriyor.

İşte bir önceki alımda yer alan bazı kadrolar:

Hemşire: 7.597

Ebe: 1.280

İlk ve Acil Yardım Sağlık Teknikeri: 1.786

Sağlık Teknikeri (Laboratuvar): 314

Sağlık Teknikeri (Ağız ve Diş Sağlığı): 397

Diyetisyen: 74

Fizyoterapist: 121

Psikolog: 30

Sosyal Çalışmacı: 67

Teknisyen: 273

Tekniker: 235

SAĞLIK BAKANLIĞI 2. ETAP PERSONEL ALIMI TAKVİMİ

Eylül ayında yayınlanması beklenen ilanın ardından, ÖSYM tarafından tercih süreci başlatılacak. Adayların, KPSS puan türlerine göre tercih yapabilmeleri için kılavuzda belirtilen şartlara dikkat etmeleri gerekecek. Başvuru süreciyle birlikte, branş bazlı kontenjan sayıları ve il bazında dağılımlar da netleşmiş olacak.

Sağlık sektöründe kariyer yapmak isteyen binlerce aday için kritik önem taşıyan 18 bin kişilik alım, istihdam açısından da büyük bir adım olacak.

Kaynak: Haber Merkezi