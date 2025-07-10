Bursa'da Ele Geçirildi, Tam 1700 Yıllık...

İstanbul’dan Bursa’nın İnegöl ilçesine satılmak üzere getirilen 1700 yıllık Antik Roma Dönemi’ne ait kadın heykeli jandarma ekiplerince ele geçirildi. Bursa-Ankara kara yolunda durdurulan araçta bulunan tarihi esere el konuldu. Olayla ilgili iki şüpheli gözaltına alındı.

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Bursa'da Ele Geçirildi, Tam 1700 Yıllık...
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Bursa’nın İnegöl ilçesinde, tarihi eser kaçakçılığına yönelik düzenlenen operasyonda, Antik Roma Dönemi’ne ait 1700 yıllık kadın heykeli ele geçirildi. Tarihi eserin, İstanbul’dan yasa dışı yollarla getirilip Bursa’da satılmak istendiği belirlendi.

İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ve İnegöl Jandarma Komutanlığı Eskikaracakaya Karakolu ekipleri, elde edilen istihbarat doğrultusunda harekete geçti. Şüphelilerin bulunduğu araç, Bursa-Ankara kara yolu Osmaniye Mahallesi girişinde durdurularak arandı.

Yapılan aramada, yaklaşık 1700 yıllık olduğu tespit edilen Antik Roma dönemine ait kadın heykeli, aracın içerisinde bulundu. Tarihi esere jandarma ekipleri tarafından el konulurken, olayla bağlantılı olduğu belirlenen Bedirettin Y. (54) ve Selim B. (54) isimli iki kişi gözaltına alındı.

Kaynak: DHA

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