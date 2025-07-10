'Tarihi' Yıkım Başladı: Boğaz'ın En Lükslerine Veda...

İstanbul Boğazı Bebek hattında yıkım kararı verilen alanlarda yıkım çalışması başladı. İlk olarak tarihi Baylan Pastanesi'nin mevzuata uymayan alanları yıkıldı.

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Kültür ve Turizm Bakanlığı, İstanbul Boğazı'nda birçok lüks mekanı incelemeye alarak usulsüzlükler tespit etti. Beşiktaş'ta Bebek, Arnavutköy, Kuruçeşme ve Ortaköy mahallelerinde, Bebek Camii'nden başlayarak 15 Temmuz Şehitler Köprüsü yönüne uzanan kıyı boyunca bazı yapıların denize doğru izinsiz biçimde genişletildiği, kat ilaveleri yapıldığı ve cephe yenilemeleri yapıldığı yönünde Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü'ne gelen ihbarlar üzerine inceleme başlattı.

Uzman ekiplerin saha çalışmalarının ardından 2025 yılı başından itibaren gerçekleştirilen Koruma Kurulu toplantılarında toplam 106 taşınmaza yönelik karar alındı. Bu kapsamda, 49 taşınmazdaki kaçak müdahale için suç duyurusunda bulunuldu. Tescilsiz taşınmazlara ilişkin 42 dosyada bilgi ve belge talebinde bulunulurken, 15 taşınmazda daha önce alınmış kurul kararlarının uygulanması talep edildi.

'Tarihi' Yıkım Başladı: Boğaz'ın En Lükslerine Veda... - Resim : 1

YIKIM VE SÖKÜM ÇALIŞMALARI BUGÜN BAŞLADI

Gerçekleştirilen incelemelerde İstanbul Boğazı'ndaki bazı işletmelerde kaçak katlar, izinsiz teraslar, çatı açmaları gibi aykırılıklar tespit edildi. Yıkım kararı verilen alanlar için harekete geçen İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) İBB yetkilileri sabah saatlerinde Bebek’te bulunan tarihi pastaneye geldi. Ekipler, iki katlı pastanenin mevzuata uymayan alanlarının yıkımı ve sökümüne başladı.

'Tarihi' Yıkım Başladı: Boğaz'ın En Lükslerine Veda... - Resim : 2

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Kaynak: DHA

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İstanbul Boğazı İBB
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