Boğaz'da 'Lüks' Yıkım! Sosyete, Oteline Veda Ediyor

Sosyetenin gözde mekanlarından Bebek Otel'e kaçak yapılaşma nedeniyle yıkım kararı verildi. Boğaz'daki lüks otel sahibinin itirazı üzerine idare mahkemesi tarafından yürütmeyi durdurma kararı çıkarken, Kültür ve Turizm Bakanlığı da bu karara itiraz etti ve yıkımın devamını istedi.

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Boğaz'da 'Lüks' Yıkım! Sosyete, Oteline Veda Ediyor
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Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın kaçak yapılaşmayla mücadele kapsamında yaptığı denetimler sonucunda, sınıfta kalan yerlerden biri de sosyetenin gözde mekanlarından Bebek Otel oldu. Köklü otelde merdivenin kaldırılıp asansör eklendiği, çatı katının tam kata dönüştürülüp teras yapıldığı, deniz tarafında yaklaşık 2 kat yüksekliğinde mekan eklendiği gibi pek çok ruhsatsız değişiklik tespit edildi.

Habertürk'ün aktardığına göre; Kültür Varlıkları Koruma Kurulu Bebek Otel'in yıkımına karar verdi. Otel sahibinin başvurusu sonrası ise yürütmeyi durdurma kararı verildi. Ancak Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan da bir karşı hamle geldi.

Boğaz'da 'Lüks' Yıkım! Sosyete, Oteline Veda Ediyor - Resim : 1

YÜRÜTMEYİ DURDURMA KARARINA İTİRAZ

Bakanlık, Bebek Otel'le ilgili verilen yürütmeyi durdurma kararına itiraz etti. Yıkımın devamı planlanırken, durumla ilgili son kararı ise bölge idare mahkemesi verecek. Otelin yıkımı sonrası İstanbul Boğazı'nın en lüks yerlerinden biri yok olmuş olacak.

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Kaynak: Habertürk

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