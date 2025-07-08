4 Yaşındaki Zeus’a Göz Göre Göre Kıydılar! Katliama Pişkin Kılıf: 'Filmlerdeki Gibi Hemen Uyumuyor'

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Antalya’nın Manavgat ilçesinde ‘Aslan Diyarı’ isimli hayvan parkından kaçan ve 1 kişiyi yaralayan ‘Zeus’ isimli aslan, bayıltarak parka geri götürülmek yerine avcılar tarafından tüfekle öldürülmüştü.

Aslanın katledilmesi sosyal medyada büyük tepki toplarken Antalya Veteriner Hekimler Odası Başkanı Murat Karabayoğlu, çarpıcı açıklamalar yaptı.

'KAÇAMAMASI GEREKİYORDU'

Hayvan parkındaki güvenlik tedbirlerinin yetersiz olduğuna değinen Karabayoğlu, şöyle konuştu: O aslanın, o parktan hiçbir şekilde kaçamaması gerekiyordu. Demek ki yeterli tedbirler alınmamış ki oradan kaçabilmiş. En büyük problem bu. Bizde ne yazık ki olay olduktan sonra tepki gösteriliyor ve önlem alınıyor. Oysa baştan bu tarz yerlerin ruhsatlandırılmaması ya da en azından çok sıkı denetlenmesi gerekiyor.

'GÖRDÜĞÜMÜZ HAYVANLAR ZAYIF'

Karabayoğlu, aslanın fotoğraflarından sağlıklı görünmediğini belirterek "Bir aslanın günde yaklaşık 30 kilo et yemesi gerekir. Bu hayvanlara uygun diyet hazırlanmalı ve veteriner kontrolünde beslenmeli. Fotoğraflarda gördüğümüz hayvanlar zayıf. Bu da bakımlarının yeterli olmadığını gösteriyor. Vahşi hayvanlar kafeste değil, doğal ortamlarında yaşamalı. Bizde ne yazık ki olay olduktan sonra tepki gösteriliyor ve önlem alınıyor. Oysa baştan bu tarz yerlerin ruhsatlandırılmaması ya da en azından çok sıkı denetlenmesi gerekiyor. Profesyonel ekipler hazır bulundurulmalı ve bu hayvanlar insanlara da kendilerine de zarar vermeden kontrol altına alınabilmeli” dedi.

Öte yandan öldürülen 'Zeus' isimli aslanın sahibi Yaşar Kaplan, "Kaçmış olduğuna inanamadık. Yaralanan kişiye çok üzüldük. Sanki çocuğum öldürülmüş gibi hissettim” dedi.

9 AY ÖNCE ANTALYA’YA GELMİŞ

4 yaşındaki Zeus’un Ankara'daki hayvan parkının ruhsatının iptal edilmesinden dolayı 9 ay önce Antalya'ya götürüldüğü, işletme sahipleri Yaşar Kaplan ile Ahmet Zeki'nin Manavgat'ta açtıkları hayvan parkında yaşadığı öğrenildi.

Kaynak: İHA