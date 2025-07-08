4 Yaşındaki Zeus’a Göz Göre Göre Kıydılar! Katliama Pişkin Kılıf: 'Filmlerdeki Gibi Hemen Uyumuyor'

Antalya Veteriner Hekimler Odası Başkanı Murat Karabayoğlu’nun hayvan parkından kaçtıktan sonra yakalanan ve avcılar tarafından katledilen aslan hakkındaki sözleri ‘Pes’ dedirtti. Karabayoğlu, aslanın bayıltılmak yerine öldürülmesini “Filmlerde görüldüğü gibi hayvana bir iğne yapınca hemen uyumuyor. Aksine madde verildikten sonra uyuyana kadar geçen sürede çok daha agresif ve saldırgan olabiliyor. Demek ki oradaki ekipler, bunu değerlendirdi” sözleriyle savundu.

Son Güncelleme:
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Antalya’nın Manavgat ilçesinde ‘Aslan Diyarı’ isimli hayvan parkından kaçan ve 1 kişiyi yaralayan ‘Zeus’ isimli aslan, bayıltarak parka geri götürülmek yerine avcılar tarafından tüfekle öldürülmüştü.

Aslanın katledilmesi sosyal medyada büyük tepki toplarken Antalya Veteriner Hekimler Odası Başkanı Murat Karabayoğlu, çarpıcı açıklamalar yaptı.

4 Yaşındaki Zeus’a Göz Göre Göre Kıydılar! Katliama Pişkin Kılıf: 'Filmlerdeki Gibi Hemen Uyumuyor' - Resim : 1

'KAÇAMAMASI GEREKİYORDU'

Hayvan parkındaki güvenlik tedbirlerinin yetersiz olduğuna değinen Karabayoğlu, şöyle konuştu: O aslanın, o parktan hiçbir şekilde kaçamaması gerekiyordu. Demek ki yeterli tedbirler alınmamış ki oradan kaçabilmiş. En büyük problem bu. Bizde ne yazık ki olay olduktan sonra tepki gösteriliyor ve önlem alınıyor. Oysa baştan bu tarz yerlerin ruhsatlandırılmaması ya da en azından çok sıkı denetlenmesi gerekiyor.

4 Yaşındaki Zeus’a Göz Göre Göre Kıydılar! Katliama Pişkin Kılıf: 'Filmlerdeki Gibi Hemen Uyumuyor' - Resim : 2

'GÖRDÜĞÜMÜZ HAYVANLAR ZAYIF'

Karabayoğlu, aslanın fotoğraflarından sağlıklı görünmediğini belirterek "Bir aslanın günde yaklaşık 30 kilo et yemesi gerekir. Bu hayvanlara uygun diyet hazırlanmalı ve veteriner kontrolünde beslenmeli. Fotoğraflarda gördüğümüz hayvanlar zayıf. Bu da bakımlarının yeterli olmadığını gösteriyor. Vahşi hayvanlar kafeste değil, doğal ortamlarında yaşamalı. Bizde ne yazık ki olay olduktan sonra tepki gösteriliyor ve önlem alınıyor. Oysa baştan bu tarz yerlerin ruhsatlandırılmaması ya da en azından çok sıkı denetlenmesi gerekiyor. Profesyonel ekipler hazır bulundurulmalı ve bu hayvanlar insanlara da kendilerine de zarar vermeden kontrol altına alınabilmeli” dedi.

4 Yaşındaki Zeus’a Göz Göre Göre Kıydılar! Katliama Pişkin Kılıf: 'Filmlerdeki Gibi Hemen Uyumuyor' - Resim : 3

Öte yandan öldürülen 'Zeus' isimli aslanın sahibi Yaşar Kaplan, "Kaçmış olduğuna inanamadık. Yaralanan kişiye çok üzüldük. Sanki çocuğum öldürülmüş gibi hissettim” dedi.

4 Yaşındaki Zeus’a Göz Göre Göre Kıydılar! Katliama Pişkin Kılıf: 'Filmlerdeki Gibi Hemen Uyumuyor' - Resim : 4

9 AY ÖNCE ANTALYA’YA GELMİŞ

4 yaşındaki Zeus’un Ankara'daki hayvan parkının ruhsatının iptal edilmesinden dolayı 9 ay önce Antalya'ya götürüldüğü, işletme sahipleri Yaşar Kaplan ile Ahmet Zeki'nin Manavgat'ta açtıkları hayvan parkında yaşadığı öğrenildi.

Turizm Cennetinde Firari Aslan Alarmı! 1 Kişiyi Hastanelik Etti, 2 Mahalle Diken ÜstündeTurizm Cennetinde Firari Aslan Alarmı! 1 Kişiyi Hastanelik Etti, 2 Mahalle Diken ÜstündeGüncel

Korkunç Katliam Sosyal Medyayı Ayağa Kaldırdı! Firari Aslanı Bayıltmak Yerine ÖldürdülerKorkunç Katliam Sosyal Medyayı Ayağa Kaldırdı! Firari Aslanı Bayıltmak Yerine ÖldürdülerGüncel

Kaynak: İHA

Etiketler
Antalya
Son Güncelleme:
Kavunun Çekirdeğini Robottan Geçirip İçenler Etkisine İnanamıyor! Çekirdeği Adeta Sıvı Şifa Bombası Kavunun Çekirdeğini Robottan Geçirip İçenler Etkisine İnanamıyor! Çekirdeği Adeta Sıvı Şifa Bombası
Kars’ta 2 Zehir Taciri Tutuklandı Kars’ta 2 Zehir Taciri Tutuklandı
Şanlıurfa'da 4 Bin Paket Kaçak Sigara Ele Geçirildi: 1 Kişi Yakalandı Şanlıurfa'da 4 Bin Paket Kaçak Sigara Ele Geçirildi: 1 Kişi Yakalandı
Bugün Geleceğe Yönelik Adım Atmanız Gerektiğinin 3 İşareti Bugün Geleceğe Yönelik Adım Atmanız Gerektiğinin 3 İşareti
ÇOK OKUNANLAR
Tüm Dengeleri Değiştiren Kulis! CHP'de 20 Milletvekili İstifa Edecek CHP'li 20 Milletvekili İstifa Edecek
Niyazi Nefi Kara'ya Tutuklama, Abdurrahman Tutdere'ye Ev Hapsi, Zeydan Karalar İçin Tutuklama Talebi Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara Tutuklandı
İşte Osimhen'in 'Evet' Dediği Teklif İşte Osimhen'in 'Evet' Dediği Teklif
Milyonlarca Çalışanı İlgilendiriyor! Kıdem Tazminatı İçin Bu Belgeyi Almayan Yandı, Tek Kuruş Para Alamayacak Milyonlarca Çalışanı İlgilendiriyor! Kıdem Tazminatı...
Yaz Tatiline Çıktı, Acı Haber Geldi! Eski Belediye Başkanı Hayatını Kaybetti Yaz Tatiline Çıktı, Acı Haber Geldi