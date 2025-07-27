Bursa'da Kabus Gibi Gece! Alevler Şehri Sardı: Tahliyeler Başladı

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Bursa'da Gürsu İpekyolu Mahallesi'ndeki Gürsu TOKİ Konutları ile Kestel ilçesi Ağlaşan Mahallesi arasında bulunan bölgede henüz belirlenemeyen nedenle orman yangını çıktı.​​​​​​​

Rüzgarın etkisiyle hızla büyüyen yangını görenlerin ihbarıyla bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangına ekiplerin müdahalesi sürerken, vatandaşlar da çalışmalara destek veriyor.

BAKAN URALOĞLU'NDAN AÇIKLAMA

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Bursa'daki orman yangınlarına ilişkin açıklama yaptı. Bakan Uraloğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Bursa'mızda iki bölgede çıkan yangın ile ilgili kısaca sizi bilgilendirmek istiyoruz. Yangının ilk tespit edildiği andan itibaren müdahale ediyor. Havanın çok sıcak olması ve bazı bölgelerde rüzgarın etkisiyle de yangın yayıldı. Orhaneli tarafındaki yangın ciddi şekilde daraltılmış, mesafe kaydedildiğini söyleyebilirim. Orada inşallah kısa sürede sonuç alma gayreti içerisindeyiz.

Kestel-Gürsu tarafındaki yangının 100,110 hektar alanda etkili olduğunu tespit ettik. Hava kararıncaya kadar 13 tane etkin hava aracımızın müdahale ettiğini belirtmek isterim. Ancak hava karardıktan sonra hava araçları ile bir müdahale söz konusu olmuyor.

Yerleşim yerinde risk almama adına talimat verdik. Yakından takip ediyoruz. Sabah gün açmasıyla hava araçlarının uçma kabiliyeti yakaladığı andan itibaren tekrar havadan etkin bir şekilde müdahale etmeye devam edeceğiz."

BİR MAHALLE DAHA TAHLİYE EDİLDİ

Gürsu ilçesine doğru ilerleyen yangın nedeniyle kırsal Karahıdır Mahallesi'nin tedbiren boşaltılmasının ardından alevlerin yaklaştığı İğdir Mahallesi de tahliye ediliyor.

VATANDAŞLAR ALEVLERİN ARASINDA KALDI

Yetkililerin çağrısı üzerine boşaltılan mahallede vatandaşlar alevlerin arasında kalırken, bazı araçlarda ise hasar meydana geldi.

TAŞ OCAKLARINDA PATLAMA

Ayrıca, geniş bir alana yayılan yangın çevredeki taş ocaklarına kadar da ulaştı. Yangın sebebiyle bölgedeki taş ocaklarında patlamalar meydana geldi. Patlamaların ardından bölgede büyük bir gürültü duyulurken, yükselen alevler çevre ilçelerden de fark edildi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Bursa Valisi Erol Ayyıldız ve AKP İl Başkanı Davut Gürkan ile yangın bölgesine giderek incelemelerde bulundu, yetkililerden bilgi aldı.

BİR MAHALLE TAHLİYE EDİLDİ

Kestel Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, Ağlaşan Mahallesi'ndeki yangını söndürme çalışmalarının sürdüğü belirtilerek, "Ağlaşan Mahallesi ve civarda ikamet eden vatandaşların yetkililerce yapılan uyarılara riayet etmelerini ve olası tüm duyurulara karşı gerekli tedbirleri almalarını rica ediyoruz" ifadesi kullanıldı. Gürsu ilçesine doğru ilerleyen yangın nedeniyle kırsal Karahıdır Mahallesi'nin tedbiren tahliyesine başlandı.

BURSA ÇEVRE YOLU TRAFİĞE KAPATILDI

Karayolları Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Bursa'nın Gürsu ilçesi Karahıdır mevkisinde meydana gelen orman yangını nedeniyle Bursa Çevre Otoyolu'nun Yıldırım kavşağı ayrım-Bursa Doğu kavşağı ile Bursa Doğu kavşağı-Turanköy kavşağı trafiğe kapatılmıştır. Ulaşım D-200 Devlet Yolu'nun Erdoğanköy-Kestel kesiminden sağlanmaktadır" bilgisi verildi.

Kaynak: AA-İHA