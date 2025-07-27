Gazze'ye Yardım Götürüyordu... İsrail Hanzala Gemisini Alıkoydu!

İsrail askerleri, Gazze Şeridi'ne yönelik ablukayı kırarak bölgeye insani yardım ulaştırmayı hedefleyen Özgürlük Filosu Koalisyonu’na ait Hanzala gemisini alıkoydu. Hanzala gemisi yolcularından Fourreau, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, gemiye müdahalenin başladığını belirterek, "İsrail ordusu burada. Yakında görüşürüz. Soykırıma son verin" ifadelerini kullandı. Öte yandan gemidekilerin telefonlarının denize atıldığı öğrenildi.

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Gazze'ye Yardım Götürüyordu... İsrail Hanzala Gemisini Alıkoydu!
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Gazze Şeridi'ne yönelik ablukayı kırarak bölgeye insani yardım ulaştırmayı hedefleyen Özgürlük Filosu Koalisyonu’na ait Hanzala gemisi, İtalya'nın Syracusa Limanı'ndan 13 Temmuz'da hareket etmiş ancak teknik bazı ihtiyaçların giderilmesi için 15 Temmuz'dan 20 Temmuz'a kadar Gallipoli Limanı'nda son hazırlıkları tamamlamıştı.

20 Temmuz'da yola çıkan gemide 21 aktivist bulunduğu bilgisi verilmişti. Gazze'ye yardım için yola çıkan Hanzala gemisine İsrail'in müdahalesi başladı.

TELEFONLARI DENİZE ATILDI

Gemide bulunan Fransız Avrupa Parlamentosu (AP) üyesi Emma Fourreau, gemiye müdahalenin başladığını belirterek, "İsrail ordusu burada. Yakında görüşürüz. Soykırıma son verin" ifadelerini kullandı. Fourreau, gemidekilerin telefonlarını denize attığını belirtti.

FFC'nin Hanzala gemisinin takibi için başlattığı Youtube canlı yayınında, İsrail askerlerinin güverteye çıktığı ve gemideki yolcuların ellerini havaya kaldırdığı görüldü. Özgürlük Filosu Koalisyonu Whatsapp kanalından yapılan açıklamada ise İsrail askerlerinin güvenlik kameralarını indirdiği belirtildi.

Gazze'ye Yardım Götürüyordu... İsrail Hanzala Gemisini Alıkoydu! - Resim : 1

Kaynak: AA-İHA

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