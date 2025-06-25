İBB Operasyonunda Tutuklanan İSTAÇ Yönetim Kurulu Başkanı Etkin Pişmanlıktan Yararlandı

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında, İSTAÇ Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Gökmen Togay etkin pişmanlık hükümleri çerçevesinde ifade verdi.

Togay, “İBB bünyesinde çalıştığım süreç içerisinde Genel Müdür olarak görev yaptığım anonim şirketlerdeki maaşım dışında bazı yönetim kurulu üyeliklerinden resmi olarak ‘huzur hakkı’ aldım. Bunun dışında elden veya başka suretle ek bir ücret veya ödeme almam söz konusu olmamıştır” dedi.

'CV İLE İŞE GİRDİM'

Togay ifadesinde çalıştığı süre içerisinde hiçbir suça dahil olmadığını belirterek “Örgüt hiyerarşisi içerisinde yer almadım. Bu yapıyla ilişkilendirilmem söz konusu olamaz. Ben CV'im neticesinde burada yönetici olmuş birisiyim, tecrübemden ve iş ahlakımdan kaynaklı olarak hukuka aykırı talepler bana iletilmemiştir ama benim dışımda benim üzerimden yapılmış işler olduğunu fark ettim” şeklinde konuştu.

Togay ifadesinde etkin pişmanlıktan ikinci kez yararlanarak ev hapsine aldırılan Ertan Yıldız ve cezaevinde tutuklu bulunan, oğlu ve yeğeni tutuklanan Fatih Keleş’in isimlerini verdi.

Kaynak: İHA