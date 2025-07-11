MEB Duyurdu! LGS Sonuçları Açıklandı

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15 Haziran'da yapılan Liselere Geçiş Sistemi kapsamındaki merkezi sınav sonuçları bugün açıklandı. 14-24 Temmuz tarihleri arasını kapsayan tercih süreci başlayacak.

Tercih işlemleri e-Okul üzerinden gerçekleştirilecek. Liselere yerleştirmeler; yerel, merkezi ve pansiyonlu okullar olmak üzere üç kategoride yapılacak.

YEREL YERLEŞTİRMELERDE 5 OKUL HAKKI BULUNUYOR

Sınava girmeyen öğrenciler, tercihlerini 'yerel yerleştirmeye' göre yapacak. Yerel yerleştirmeler; adres, okul başarı puanı ve devamsızlık kriterlerine göre gerçekleştirilecek. İlk 3 okulu ikamet adresinin bulunduğu kayıt alanından seçmek şartıyla en fazla 5 okul tercihinde bulunulacak.

Sınavla öğrenci alan liseler için LGS puanı ve yüzdelik dilim esas alınacak. Pansiyonlu okullar için tercih yapmaksa isteğe bağlı olacak.

Kaynak: Haber Merkezi