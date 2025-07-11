MEB Duyurdu! LGS Sonuçları Açıklandı

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Liselere Geçiş Sistemi (LGS) 2025 sınav sonuçlarını açıkladı. Öğrenciler, LGS sonuçlarını T.C. kimlik numaraları ve okul bilgileri ile MEB'in resmi internet sitesinden öğrenebiliyor.

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MEB Duyurdu! LGS Sonuçları Açıklandı
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15 Haziran'da yapılan Liselere Geçiş Sistemi kapsamındaki merkezi sınav sonuçları bugün açıklandı. 14-24 Temmuz tarihleri arasını kapsayan tercih süreci başlayacak.

Tercih işlemleri e-Okul üzerinden gerçekleştirilecek. Liselere yerleştirmeler; yerel, merkezi ve pansiyonlu okullar olmak üzere üç kategoride yapılacak.

YEREL YERLEŞTİRMELERDE 5 OKUL HAKKI BULUNUYOR

Sınava girmeyen öğrenciler, tercihlerini 'yerel yerleştirmeye' göre yapacak. Yerel yerleştirmeler; adres, okul başarı puanı ve devamsızlık kriterlerine göre gerçekleştirilecek. İlk 3 okulu ikamet adresinin bulunduğu kayıt alanından seçmek şartıyla en fazla 5 okul tercihinde bulunulacak.

Sınavla öğrenci alan liseler için LGS puanı ve yüzdelik dilim esas alınacak. Pansiyonlu okullar için tercih yapmaksa isteğe bağlı olacak.

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Kaynak: Haber Merkezi

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