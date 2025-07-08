MEB Duyurdu: Anaokullarıyla İlgili Flaş Değişiklik! 81 İlde Yürürlüğe Girdi

GÜZEL SANATLAR LİSELERİNDE TİYATRO ATAĞI

Yönetmelikte yapılan bir diğer düzenleme ise güzel sanatlar liselerini ilgilendiriyor. Tiyatro bölümü açmak isteyen okullarda artık daha kapsamlı fiziki koşullar aranacak. Buna göre, en az 100 metrekarelik bir tiyatro salonunun yanı sıra, profesyonel ses ve ışık sistemleri, akustik düzenlemeler, üç prova odası ve aynalı bir hazırlık alanı bulunması zorunlu hale getirildi.