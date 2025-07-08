MEB Duyurdu: Anaokullarıyla İlgili Flaş Değişiklik! 81 İlde Yürürlüğe Girdi
Milli Eğitim Bakanlığı'nın yeni düzenlemesiyle anaokulları artık ortaokullarda da açılabilecek. Güzel sanatlar liselerinde tiyatro bölümü için fiziki şartlar netleştirilirken, okul pansiyonlarına ve Milli Eğitim Akademisi'ne yönelik yeni adımlar da atıldı.
Kaynak: AA
Milli Eğitim Bakanlığı, eğitim sistemine yönelik önemli değişikliklere imza attı. Resmi Gazete'de yayımlanan yeni yönetmelik değişikliğiyle, ortaokullar bünyesinde de ana sınıflarının açılmasının önü açıldı. Böylece ana sınıfları yalnızca ilkokullarda değil, tüm ilköğretim kurumlarında faaliyet gösterebilecek.
GÜZEL SANATLAR LİSELERİNDE TİYATRO ATAĞI
Yönetmelikte yapılan bir diğer düzenleme ise güzel sanatlar liselerini ilgilendiriyor. Tiyatro bölümü açmak isteyen okullarda artık daha kapsamlı fiziki koşullar aranacak. Buna göre, en az 100 metrekarelik bir tiyatro salonunun yanı sıra, profesyonel ses ve ışık sistemleri, akustik düzenlemeler, üç prova odası ve aynalı bir hazırlık alanı bulunması zorunlu hale getirildi.
PANSİYON ODALARINA YENİ DÜZENLEME
Öğrencilerin barınma ihtiyacına yönelik olarak pansiyonlarda da esneklik sağlandı. İhtiyaç doğrultusunda, oda başına düşen hava hacmi 10 metreküpü aşmak koşuluyla, 3 ila 15 öğrenci kapasiteli yatakhaneler oluşturulabilecek.
MİLLİ EĞİTİM AKADEMİSİ’NE UYGULAMA MERKEZİ DESTEĞİ
Yeni düzenlemelerle birlikte, Milli Eğitim Akademisi çatısı altında eğitim ve uygulama merkezlerinin kurulmasına da izin verildi. Ayrıca mevcut hizmet içi eğitim enstitülerinin, bu merkezlere dönüştürülebilmesinin önü açıldı.