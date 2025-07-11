Yemeklerin Vazgeçilmezinde Skandal! Bakanlık Firma Firma İfşa Etti, Vatandaşa Neler Yedirmişler

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Tarım ve Orman Bakanlığı’nın yayınlamaya başladığı ilk günden bu yana skandalların ardı arkası kesilmezken, bakanlık listesine yenilerini ekledi.

BAHARATLARDA YASAKLI BOYA

10 Temmuz tarihli yeni listesini açıklayan bakanlık, Kayseri ve Aydın’da acı toz biber, isot,tatlı toz biber baharatlarında gıdada kullanımına izin verilmeyen boya tespit edildiğini açıkladı.

ŞİRKETLERİ TEK TEK İFŞA ETTİ

Ticaret Bakanlığı’nın açıkladığı listede şirketler ise şöyle açıklandı: Ödül Tarım Ürünleri Gıda Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, Beyza Gıda Ticaret ve Sanayi Limited Şirketi, Ege Dried Mix Gıda Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi.

LAHMACUN HARCINDA DA SKANDAL

Öte yandan Eskişehir’de faaliyet gösteren Es Onur Pide-Abdülkadir Özdemir isimli firmanın lahmacun harcında kanatlı et kullandığı tespit edildi.