Yemeklerin Vazgeçilmezinde Skandal! Bakanlık Firma Firma İfşa Etti, Vatandaşa Neler Yedirmişler
Tarım ve Orman Bakanlığı, 10 Temmuz 2025 tarihli taklit ve tağşiş ürünleri listesine yenilerini ekledi. Bakanlığın açıkladığı listede farklı illerde satışa sunulan baharat ürünlerinde tespit edilen skandallar yer aldı. İşte birçok yemeğin vazgeçilmezi baharatlardaki hileler…
Esma Karayel
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Tarım ve Orman Bakanlığı’nın yayınlamaya başladığı ilk günden bu yana skandalların ardı arkası kesilmezken, bakanlık listesine yenilerini ekledi.
BAHARATLARDA YASAKLI BOYA
10 Temmuz tarihli yeni listesini açıklayan bakanlık, Kayseri ve Aydın’da acı toz biber, isot,tatlı toz biber baharatlarında gıdada kullanımına izin verilmeyen boya tespit edildiğini açıkladı.
ŞİRKETLERİ TEK TEK İFŞA ETTİ
Ticaret Bakanlığı’nın açıkladığı listede şirketler ise şöyle açıklandı: Ödül Tarım Ürünleri Gıda Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, Beyza Gıda Ticaret ve Sanayi Limited Şirketi, Ege Dried Mix Gıda Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi.
LAHMACUN HARCINDA DA SKANDAL
Öte yandan Eskişehir’de faaliyet gösteren Es Onur Pide-Abdülkadir Özdemir isimli firmanın lahmacun harcında kanatlı et kullandığı tespit edildi.
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