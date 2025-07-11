İki İlde FETÖ Operasyonu; 16 Gözaltı

Ankara merkezli FETÖ operasyonunda 16 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Örgütün güncel finans yapılanmasında yer aldığı tespit edilen şüpheliler için çalışmalar sürüyor.

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İki İlde FETÖ Operasyonu; 16 Gözaltı
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) güncel finans yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturmada 16 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

İKİ İLDE OPERASYON

Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ'nün güncel finans yapılanmasında yer aldığı değerlendirilen 16 kişi hakkında Ankara merkezli 2 ilde gözaltı kararı verildi. Şüphelilerin yakalanmasına ve Cumhuriyet Başsavcılığına sevklerine yönelik işlemlere, Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince devam ediliyor.

Kaynak: AA

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