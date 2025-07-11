Domuz Sürüsüne Çarpmamak İçin Direksiyonu Kırdı, Şarampole Yuvarlandı

Sarıkamış’ta domuz sürüsüne çarpmamak için manevra yapan sürücünün aracı şarampole yuvarlandı. Kazada dört kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

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Domuz Sürüsüne Çarpmamak İçin Direksiyonu Kırdı, Şarampole Yuvarlandı
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Kars’ın Sarıkamış ilçesinde meydana gelen trafik kazasında dört kişi yaralandı. 21 FT 502 plakalı hafif ticari araç, sürücü M.A.’nın kontrolünde seyir halindeyken Kars-Erzurum karayolu Hamamlı köyü mevkisinde şarampole devrildi.

Kazanın, yolun kenarına aniden çıkan domuz sürüsüne çarpmamak için yapılan ani manevra sonucu gerçekleştiği öğrenildi. Araçta bulunan yolcular E.Ö., R.E. ve A.Ö. de kazada yaralandı.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, yaralılara olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı. Yaralılar ambulanslarla Sarıkamış Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

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