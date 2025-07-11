İmamoğlu'nun Davasında Flaş Gelişme
Ekrem İmamoğlu hakkında Beylikdüzü Belediye Başkanlığı dönemiyle ilgili açılan davanın duruşması Büyükçekmece 10. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Savcı mütaalasını açıklamadı, duruşma 24 Ekim'e ertelendi.
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Tutuklu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu hakkında Beylikdüzü Belediye Başkanlığı dönemiyle ilgili açılan davanın duruşmasında savcı mütalaasını açıklamadı.
Dava 24 Ekim'e ertelenirken, duruşmayı takip eden partililer ve vatandaşlar, kararı "Kurtuluş yok tek başına ya hep beraber ya hiçbirimiz" sloganıyla karşıladı.
AYRINTILAR GELİYOR...
Kaynak: ANKA
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