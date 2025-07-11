Evin En Görünen Yerinde Gizlenen Sessiz Katil! ABD’de Vakalar Pik Yaptı, 280 Bin Kişiye Bulaştı

10 yıllık bir araştırma ABD’de yaşayan bazı parazitlerin ölümcül risk taşıdığını ortaya çıkardı. Vücutta yıllarca hiçbir belirti göstermeden kalabilen parazitin yol açtığı hastalık için ABD’de alarm verildi. Ülkede yaklaşık 280 bin kişinin hastalık taşıdığı öngörülüyor.

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Evin En Görünen Yerinde Gizlenen Sessiz Katil! ABD’de Vakalar Pik Yaptı, 280 Bin Kişiye Bulaştı
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Florida ve Teksas’taki araştırmacıların Chagas hastalığının bulaşmasını takip etmek için yürüttüğü 10 yıllık araştırmanın sonucu büyük endişe yarattı.

Trypanosoma cruzi adlı bir parazitin neden olduğu bilinen Chagas hastalığa bazı böceklerin taşıdığı virüsün neden olduğu öğrenildi.

Evin En Görünen Yerinde Gizlenen Sessiz Katil! ABD’de Vakalar Pik Yaptı, 280 Bin Kişiye Bulaştı - Resim : 1

Uzmanlar ABD'de ortaya çıkan yeni parazitlerin insanlarla beslendiği ve ölümcül hastalıklar yaydığı konusunda uyardı. “Öpücük böcek” olarak bilinen böceklerin dışkısıyla bulaşan hastalık için ABD’de alarm verildi.

Evin En Görünen Yerinde Gizlenen Sessiz Katil! ABD’de Vakalar Pik Yaptı, 280 Bin Kişiye Bulaştı - Resim : 2

İnsanları ve hayvanları ısırarak kan emen böceklerden bulaşan bu parazitlerin insan vücudunda yıllarca belirti göstermeden yaşayabildiği öğrenildi.

Kalp yetmezliği, kan pıhtıları ve bağırsak hasarına yol açan virüsü, ABD'de yaklaşık 280 bin kişinin taşıdığı belirtildi.

Evin En Görünen Yerinde Gizlenen Sessiz Katil! ABD’de Vakalar Pik Yaptı, 280 Bin Kişiye Bulaştı - Resim : 3

29 EYALETTE TESPİT EDİLDİ

Yaklaşık 3 cm uzunluğa kadar ulaşabilen, gece beslenen kan emici böcekler olarak bilinen öpücü böcekler, evlerin tavanlarında ve duvar çatlaklarında gizleniyor.

Dışkılarındaki parazitin insanlar veya hayvanlar tarafından cilde ya da ağız yoluyla alınması yoluyla hastalık yayan böcekler, ABD’de 29 eyalette tespit edildi.

Kaynak: Haber Merkezi

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