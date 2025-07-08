Tüm Dengeleri Değiştiren Kulis! CHP'de 20 Milletvekili İstifa Edecek
CHP'nin bir "ara seçim" için üzerinde durduğu iddia edilen planı gazeteci Hilal Köylü anlattı. Partinin bu hamle için 20 milletvekilinin istifa etmesini gündemine aldığı, Ekrem İmamoğlu için yapıldığı gibi her yere sandıklar kurulacağını öne sürdü.
Önce İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), ardından İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik gerçekleştirilen operasyonlar diğer CHP'li belediyelere de sıçrarken, yargının kendilerine karşı siyasi emellerle kullanıldığını söyleyen CHP, erken seçim için çağrılarını artırdı. Youtube kanalında son duruma ilişkin değerlendirmelerini paylaşan gazeteci Hilal Köylü, CHP'de "ara seçim" için 20 milletvekilinin istifa etmesinin gündemde olduğunu söyledi.
'PSİKOLOJİK ÜSTÜNLÜĞÜ TEKRAR YAKALAR'
Hilal Köylü, 14 Mayıs 2023 seçimlerinden 30 ay geçtikten sonra ara seçim yapılabileceğini hatırlatarak, "Milletvekilleri istifa edebiliyor, istifa edilen bölgelerde seçim tekrarlanabiliyor. Ne olur böyle bir şey olursa? CHP tekrar psikolojik üstünlüğünü, sahadaki hakimiyetini tekrar gösterebilir, hem halk nezdinde hem de iktidar nezdinde" dedi.
Milletvekilleri istifa etse de TBMM Genel Kurulu'nda onaylanması gerektiğini ve iktidarın orada daha güçlü olduğunu belirten Köylü, "CHP buna 'Tamam seçim yaptırmayın, biz yine sandığı halkın önüne koyarız, halkı sandıkla buluştururuz' diyor. İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanlığı adaylığı sürecinde yaptık. Her yere sandık koyduk, halk sandıklara koştu" ifadelerini kullandı.
Kaynak: Haber Merkezi