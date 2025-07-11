LGS Şampiyonları Başarılarının Sırrını Anlattı: 'Babam Vefat Etmeden Önce Verdiğim Sözü Tuttum...'

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15 Haziran’da gerçekleşen Liselere Geçiş Sistemi (LGS) merkezi sınavının sonuçları açıklandı. 719 öğrenci, tüm soruları doğru yanıtlayarak 500 tam puan alma başarısı gösterdi. Türkiye genelinde büyük ilgi gören bu sonuçların ardından birincilerden bazıları kamuoyuyla başarı sırlarını paylaştı. Her biri farklı bir yaşam öyküsüne ve motivasyona sahip olan öğrencilerin anlattıkları dikkat çekti.

'DOKTOR OLMAK İSTİYORUM'

Elazığ Mezre Ortaokulu öğrencisi Zümra Keklik, sınavdan bir gün önce annesine, “Anne, içime doğdu. Tam puan alacağım” dedi. Sınavdan sonra da aynı kararlılıkla “Eminim, tam puan aldım” diyen Zümra’nın sözleri gerçek oldu. Zümra, bu başarıyı temelinin sağlam oluşuna ve stres yapmadan çalışmasına borçlu olduğunu söyledi. “Hedeflerime en kolay bir şekilde ulaşmak için iyi bir lise tercih etmek istiyorum. Devletime, milletime yararlı bir doktor olmak istiyorum” dedi.

Zümra’nın annesi Nurhayat Keklik ise kızının başarısından gurur duyduğunu belirtti. “Zümra, hedeflerine ulaştı. Emeklerinin karşılığını aldı. Sınavdan bir gün önce bana 'Anne, içime doğdu' deyip, tam puan alacağını söylemişti. Sınavdan çıktığında 'eminim, tam puan aldım' dedi. Onunla gurur duyuyorum” sözleriyle kızının başarısını paylaştı.

'STRES YAPMADAN ÇALIŞTIM'

Bir diğer tam puan sahibi öğrenci Yiğit Bulut oldu. Elazığ’da Şehit Önder Pınar Ortaokulundan mezun olan Yiğit, “Bu süreçte öğretmenlerimin ve ailemin desteği hiçbir zaman eksik olmadı. Başarımın sırrı çok planlı ve azimli bir şekilde çalışmamdı” dedi. Kamyon şoförü babası ve ev kadını annesinin desteğiyle sınava hazırlandığını vurgulayan Bulut, uçak mühendisi olmak istediğini ifade etti.

Yiğit, “Konu tekrarı ve bu bilgileri çözdüğüm sorularla pekiştirdim. Okul müdürümüzün kuzeni uçak mühendisiydi, onu örnek aldım. Bu süreçte spor aktiviteleri de yaparak kendimi geliştirmeye çalıştım. Stres yapmadan çalışmaya devam ettim” sözleriyle hem akademik hem de sosyal hazırlık sürecini anlattı.

BABASINA VERDİĞİ SÖZÜ TUTTU

Şevval Ece Kılınçer’in hikâyesi ise duyanları duygulandırdı. 6 Şubat depremlerinde Malatya’daki evleri yıkıldığında babasını kaybeden Şevval, Elazığ’a yerleşerek eğitimine devam etti. “Babam vefat etmeden önce ona Türkiye birincisi olacağıma dair söz vermiştim. Bu beni bu süreçte çok motive etti” diyen Şevval, babasına verdiği sözü tuttuğunu ve bu başarıyı onun anısına adadığını belirtti.

Şevval, sınava hazırlanırken her soruyu ayrıntısıyla anlamaya çalıştığını, bolca deneme çözdüğünü ve stresini kontrol ettiğini söyledi. “Kendime güvendim, bu şekilde başardım” diyen genç öğrenci, yazılım mühendisi olmayı hedefliyor. Annesi Beyhan Kılınçer, “Rahmetli babası da eminim onunla gurur duyuyor. Bu başarısı bizim için çok değerli” ifadelerini kullandı.

'BAŞARIMI KİTAP OKUMAYA BORÇLUYUM'

Tam puan alan bir diğer öğrenci ise Çorum Osmancık’taki Meliha Rıfat Göbel Ortaokulu öğrencisi Kayra Aras Dağ oldu. Başarısını kitap okuma alışkanlığına ve düzenli çalışmaya bağlayan Kayra, “Çok ders çalışmak yerine düzenli ve planlı çalışma metodunu uyguladım. Çok kitap okumaya da başarımı borçluyum” dedi. Özellikle test çözmenin yanında okuma hızını artıran metin çalışmaları yaptığını ifade etti.

Baba Bekir Dağ, “Kayra Aras'ın ortaokulun başlarından itibaren tam puan yapıp İstanbul'da iyi bir lisede okuma hedefi vardı” diyerek oğlunun uzun vadeli bir plan doğrultusunda hareket ettiğini söyledi. “Bu başarısındaki en büyük etkenlerden biri de kitap okuma sevgisi” diyen Dağ, oğlunun küçük yaşlardan itibaren kitaplarla güçlü bir bağ kurduğunu ifade etti.

Kaynak: AA