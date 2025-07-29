Galatasaray'da Kriz! Teknik Heyete Karşı Takım Arkadaşlarını Dolduruşa Getirmiş

Takvim’de yer alan habere göre, Galatasaray’da mutsuz olduğunu her fırsatta belli eden Nelsson ile ilgili iddia ortalığı karıştırdı. Arası teknik ekiple açık olan Norveçli savunmacının takım arkadaşlarını dolduruşa getirdiği ve bu sebeple bazı isimlerin teknik ekibe karşı tavır adıldığı iddia edildi.