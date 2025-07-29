Galatasaray'da Kriz! Teknik Heyete Karşı Takım Arkadaşlarını Dolduruşa Getirmiş
Galatasaray'da takımda düşünülmeyen ismin, takım arkadaşlarını teknik heyete karşı dolduruşa getirmeye çalıştığı iddia edildi.
Kaynak: Takvim
Süper Lig ekibi Galatasaray’da gelecekler kadar gidecekler de gündem olurken, gelecek sezonun kadrosunda düşünülmeyen bir ismin takımda kriz çıkardığı iddia edildi.
Takımdan ayrılması beklenen Victor Nelsson’un takım arkadaşlarını teknik heyete karşı dolduruşa getirmeye çalıştığı öne sürüldü.
Takvim’de yer alan habere göre, Galatasaray’da mutsuz olduğunu her fırsatta belli eden Nelsson ile ilgili iddia ortalığı karıştırdı. Arası teknik ekiple açık olan Norveçli savunmacının takım arkadaşlarını dolduruşa getirdiği ve bu sebeple bazı isimlerin teknik ekibe karşı tavır adıldığı iddia edildi.
İsmi geçen sezonlarda yüksek bonservis bedelleriyle Avrupa ekipleriyle anılan Nelsson’un Göztepe ve Samsunspor ile görüşme kaydettiği kaydedildi.