Galatasaray'da Kriz! Teknik Heyete Karşı Takım Arkadaşlarını Dolduruşa Getirmiş

Galatasaray'da takımda düşünülmeyen ismin, takım arkadaşlarını teknik heyete karşı dolduruşa getirmeye çalıştığı iddia edildi.

Kaynak: Takvim

Galatasaray
Galatasaray'da Kriz! Teknik Heyete Karşı Takım Arkadaşlarını Dolduruşa Getirmiş - Resim: 1

Süper Lig ekibi Galatasaray’da gelecekler kadar gidecekler de gündem olurken, gelecek sezonun kadrosunda düşünülmeyen bir ismin takımda kriz çıkardığı iddia edildi.

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Galatasaray'da Kriz! Teknik Heyete Karşı Takım Arkadaşlarını Dolduruşa Getirmiş - Resim: 2

Takımdan ayrılması beklenen Victor Nelsson’un takım arkadaşlarını teknik heyete karşı dolduruşa getirmeye çalıştığı öne sürüldü.

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Galatasaray'da Kriz! Teknik Heyete Karşı Takım Arkadaşlarını Dolduruşa Getirmiş - Resim: 3

Takvim’de yer alan habere göre, Galatasaray’da mutsuz olduğunu her fırsatta belli eden Nelsson ile ilgili iddia ortalığı karıştırdı. Arası teknik ekiple açık olan Norveçli savunmacının takım arkadaşlarını dolduruşa getirdiği ve bu sebeple bazı isimlerin teknik ekibe karşı tavır adıldığı iddia edildi.

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Galatasaray'da Kriz! Teknik Heyete Karşı Takım Arkadaşlarını Dolduruşa Getirmiş - Resim: 4

İsmi geçen sezonlarda yüksek bonservis bedelleriyle Avrupa ekipleriyle anılan Nelsson’un Göztepe ve Samsunspor ile görüşme kaydettiği kaydedildi.

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