LGS Tercih Takvimi 2025: MEB LGS tercihleri ne Zaman, Nasıl Yapılır, Tercih Kılavuzu Yayınlandı mı?

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Milli Eğitim Bakanlığı 2025 LGS tercih sürecine dair takvimi açıkladı. Hayalini kurduğu liseye yerleşmek isteyen öğrenciler, aldıkları puan doğrultusunda Anadolu, Fen, Sosyal Bilimler ve İmam Hatip liseleri gibi okul türlerini tercih edecek. Yerel yerleştirme süreci tüm öğrenciler için zorunlu tutulurken, merkezi sınav puanı olan adaylar ayrıca sınavla öğrenci alan okullara da başvurabilecek. LGS puanıyla lise tercihi yapacak öğrenciler için tarih, tercih ekranı ve kılavuzla ilgili tüm detaylar belli oldu. Peki, 2025 LGS tercihleri ne zaman başlayacak, nasıl yapılacak? MEB tercih kılavuzunu yayımladı mı? İşte detaylar...

2025 LGS Tercihleri Başladı mı? İşte Tarihler ve Detaylar

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sonuçlarının açıklanmasının ardından gözler lise tercih sürecine çevrildi. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2025 LGS tercih tarihlerini ve tercih kılavuzuna dair bilgileri duyurdu. Tercih işlemleri, 14 Temmuz 2025 Pazartesi günü başlayacak ve 24 Temmuz 2025 Çarşamba günü sona erecek. Tercih sonuçları ise 4 Ağustos 2025’te ilan edilecek.

LGS Tercihleri Nasıl Yapılır?

MEB tarafından yayımlanan 2025 Ortaöğretime Geçiş Tercih ve Yerleştirme Kılavuzu doğrultusunda tercihler üç farklı başlıkta alınacak:

Yerel Yerleştirme

Merkezi Sınav Puanı ile Yerleştirme

Pansiyonlu Okul Tercihleri

Öğrenciler, tercih ekranına e-Okul VBS (Veli Bilgilendirme Sistemi) üzerinden ulaşabilecek. Tüm öğrenciler ilk olarak yerel yerleştirme tercihi yapmak zorunda. Yerel yerleştirmede en fazla 5 okul seçilebilirken, bu okulların ilk 3’ünün öğrencinin kayıt alanında olması zorunlu.

Ayrıca aynı okul türünden (Anadolu Lisesi, Meslek Lisesi, İmam Hatip Lisesi) en fazla 3 okul tercihi yapılabilecek.

Merkezi Sınavla Öğrenci Alan Okullara Tercih Nasıl Yapılır?

Merkezi sınav puanı ile öğrenci alan liseler için öğrenciler en fazla 10 okul tercihinde bulunabilecek. Bu tercihler Türkiye genelinde yapılabilecek ve sıralama, öğrencinin puan üstünlüğüne göre belirlenecek.

Toplam Kaç Tercih Hakkı Var?

Yerel yerleştirme: En fazla 5 okul

Merkezi yerleştirme: En fazla 10 okul

Pansiyonlu okullar: En fazla 5 okul

Toplam: 20 tercih hakkı

Tercih Renkleri Ne Anlama Geliyor?

Yerel yerleştirme ekranında okullar renk kodlarıyla gösterilecek:

Yeşil: Kayıt alanındaki okullar

Mavi: Komşu kayıt alanındaki okullar

Kırmızı: Diğer il veya farklı kayıt alanlarındaki okullar

Bu sistem, öğrencilerin hangi okulun hangi kayıt alanında olduğunu kolayca anlayabilmesini sağlayacak.

Nakil Süreci Ne Zaman Başlayacak?

İlk yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından, 4-14 Ağustos 2025 tarihleri arasında 1. ve 2. nakil başvuruları alınacak. Boş kontenjanlara yerleşmek isteyen öğrenciler bu süreci takip etmeli.

LGS Sonuç Belgesi Nasıl Alınır?

2025 LGS sonuçları yalnızca MEB’in resmi internet sitesi (meb.gov.tr) üzerinden görüntülenebilecek. Sonuç belgeleri öğrencilere posta yoluyla gönderilmeyecek.

Kaynak: Haber Merkezi