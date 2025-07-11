Kokusu Güzel Ama Tehlike Saçıyor! Bakanlık Toplatma Kararı Verdi

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Vatandaşların can ve sağlık güvenliğinin sağlamak için çalışmalar sürerken, Ticaret Bakanlığı’nın

Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi’nde (GÜBİS) tehlikelere karşı sık sık uyarılıyor. Piyasaya arzı yasaklanan ve toplatılan ürünler de sık sık Bakanlığın sisteminde yayımlanıyor.

Ticaret Bakanlığı’nın sisteminde bu kez birçok vatandaşın kullandığı oda kokusu yer aldı.

Dadya Parfümeri Kozmetik’in ürettiği ‘Dadya Home’ markalı Lotus-Frezya Çiçeği model üründe kimyasal riski tespit edildiği kaydedildi.

Sistemdeki güvensizlik nedeni için ‘üründe dokunsal uyarı bulunmamaktadır’ ifadelerine yer verildi.

Ürünün piyasaya arzının yasaklanması ve toplatılmasına karar verildi.