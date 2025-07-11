Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Başdanışmanı Yiğit Bulut Hayatını Kaybetti

Cumhurbaşkanı başdanışmanı, Ekonomi Politikaları Kurulu Üyesi Yiğit Bulut, 53 yaşında hayatını kaybetti. Bulut'un bir süredir pankreas kanseriyle mücadele ettiği, hastalığının 4. evrede olduğu biliniyordu.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Başdanışmanı Yiğit Bulut Hayatını Kaybetti
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Başdanışmanı ve Ekonomi Politikaları Kurulu Üyesi Yiğit Bulut, 53 yaşında hayatını kaybetti. Yiğit Bulut bir süredir pankreas kanseri tedavisi görüyordu. Maslak Acıbadem’de tedavi gören Yiğit Bulut'un hayati riski geçen hafta artmış ve ziyaretçi yasağı getirilmişti.

Bulut'un yaşamını yitirdiğini eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu duyurdu. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Soylu, "Kıymetli dostum Yiğit Bulut, geçirdiği elim bir hastalığın ardından bu sabah Hakk’ın rahmetine kavuşmuştur. Kederli ailesine, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Allah rahmet eylesin, mekânı cennet olsun" dedi.

CUMHURBAŞKANI'NDAN TAZİYE MESAJI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, hayatını kaybeden Yiğit Bulut için sosyal medya hesabından bir taziye mesajı yayınladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, X hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

Cumhurbaşkanı Başdanışmanlarımızdan, Ekonomi Politikaları Kurulu üyemiz, değerli mesai arkadaşım Yiğit Bulut’un vefat ettiğini derin bir teessürle öğrendim. Yiğit Bey’e Allah’tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve tüm çalışma arkadaşlarına başsağlığı diliyorum. Mekânı cennet olsun.

YİĞİT BULUT KİMDİR?

1972'de Keşan'da doğan Yiğit Bulut, Galatasaray Lisesi ve Bilkent Üniversitesi'nden mezun oldu. Aynı zamanda eski Adalet Partisi milletvekili Mustafa Bulut'un oğlu olan Yiğit Bulut, Sorbonne Üniversitesi'ndeki yüksek lisans eğitiminin ardından Türkiye'ye dönerek gazeteciliğe başladı.

2009'da Habertürk TV genel yayın yönetmenliği görevine getirilen Bulut'un bu görevi 2012'de sona erdi. 3 Ocak 2012 tarihinde Ciner Medya Grubu tarafından son verildi. Bulu, 2014'teki cumhurbaşkanlığı seçiminden sonra 30 Ağustos 2014'te cumhurbaşkanlığı ekonomiden sorumlu başdanışmanlığına atandı.

Kaynak: Haber Merkezi

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