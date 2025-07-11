CHP'nin Boykot Listesindeydi... Espressolab'den Gündem Olan Uygulama

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19 Mart sürecinin ardından yoğun biçimde boykot edilen ve kamuoyunda tartışmalara konu olan Espressolab, dün duyurduğu yeni dijital özelliğiyle sosyal medyada yeniden gündeme oturdu. 'EslabFinder' adı verilen uygulamayla, kahve zinciri müşterilerine mağaza içi dijital etkileşim imkânı sunmayı hedefliyor.

Espressolab’in resmi X (Twitter) hesabı üzerinden yapılan duyuruda, markanın mobil uygulaması yenilenerek kullanıcıların bulundukları şube içerisindeki diğer kullanıcılarla çevrimiçi olarak etkileşim kurabileceği belirtildi. Böylece müşteriler aynı mağazada bulunan diğer çevrimiçi kullanıcıları görebilecek ve dijital ortamda iletişim kurabilecek.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Uygulama kısa sürede sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Özellikle X platformunda birçok kullanıcı bu yeniliği “kahveciden flört uygulaması” olarak nitelendirdi. Kimileri uygulamayı yaratıcı ve eğlenceli bulurken, kimileri de kişisel alan ve gizlilik konusunda şüpheleri olduğunu dile getirdi.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun 19 Mart'ta gözaltına alınması ve ardından 23 Mart'ta tutuklanması, kamuoyunda büyük tepkiyle karşılanmıştı. Bu gelişmenin ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bazı markaların tutumuna dikkat çekerek kamuoyuna boykot çağrısı yapmıştı.

Özel’in çağrısına özellikle üniversite öğrencileri yoğun destek vermişti. 2 Nisan’da çok sayıda öğrenci ve vatandaşın katılımıyla daha geniş kapsamlı bir ekonomik boykot düzenlenmişti. Bu süreçte boykot edilen markalardan biri de büyük kahve zinciri Espressolab olmuştu. Boykot listesinde adı geçen Espressolab, iktidarla ilişki içinde olduğu iddialarını yalanlamıştı.

Espressolab'in, kendisine yönelik boykot çağrısı yaptığını iddia ettiği bazı sosyal medya kullanıcılarına karşı tazminat davası açmaya başladığı da ortaya çıkmıştı. Hakkında dava açılan kişiler, sosyal medya üzerinden aldıkları tebligatları paylaşarak durumu kamuoyuna duyurmuştu.

Kaynak: Haber Merkezi