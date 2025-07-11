CHP'nin Boykot Listesindeydi... Espressolab'den Gündem Olan Uygulama

CHP'nin boykot listesinde yer alan ve geçtiğimiz aylarda yoğun şekilde boykot edilen Espressolab, bu defa 'EslabFinder' adını verdiği yeni sosyal etkileşim uygulamasıyla gündem oldu. Kullanıcılar aynı şubedeki diğer çevrimiçi kişilerle dijital olarak iletişime geçebilecek. Sosyal medyada “flört uygulaması” yorumları alan özellik, kullanıcı gizliliği tartışmalarını da beraberinde getirdi.

Son Güncelleme:
CHP'nin Boykot Listesindeydi... Espressolab'den Gündem Olan Uygulama
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

19 Mart sürecinin ardından yoğun biçimde boykot edilen ve kamuoyunda tartışmalara konu olan Espressolab, dün duyurduğu yeni dijital özelliğiyle sosyal medyada yeniden gündeme oturdu. 'EslabFinder' adı verilen uygulamayla, kahve zinciri müşterilerine mağaza içi dijital etkileşim imkânı sunmayı hedefliyor.

Espressolab’in resmi X (Twitter) hesabı üzerinden yapılan duyuruda, markanın mobil uygulaması yenilenerek kullanıcıların bulundukları şube içerisindeki diğer kullanıcılarla çevrimiçi olarak etkileşim kurabileceği belirtildi. Böylece müşteriler aynı mağazada bulunan diğer çevrimiçi kullanıcıları görebilecek ve dijital ortamda iletişim kurabilecek.

CHP'nin Boykot Listesindeydi... Espressolab'den Gündem Olan Uygulama - Resim : 1

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Uygulama kısa sürede sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Özellikle X platformunda birçok kullanıcı bu yeniliği “kahveciden flört uygulaması” olarak nitelendirdi. Kimileri uygulamayı yaratıcı ve eğlenceli bulurken, kimileri de kişisel alan ve gizlilik konusunda şüpheleri olduğunu dile getirdi.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun 19 Mart'ta gözaltına alınması ve ardından 23 Mart'ta tutuklanması, kamuoyunda büyük tepkiyle karşılanmıştı. Bu gelişmenin ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bazı markaların tutumuna dikkat çekerek kamuoyuna boykot çağrısı yapmıştı.

CHP'nin Boykot Listesindeydi... Espressolab'den Gündem Olan Uygulama - Resim : 2

Özel’in çağrısına özellikle üniversite öğrencileri yoğun destek vermişti. 2 Nisan’da çok sayıda öğrenci ve vatandaşın katılımıyla daha geniş kapsamlı bir ekonomik boykot düzenlenmişti. Bu süreçte boykot edilen markalardan biri de büyük kahve zinciri Espressolab olmuştu. Boykot listesinde adı geçen Espressolab, iktidarla ilişki içinde olduğu iddialarını yalanlamıştı.

Espressolab'in, kendisine yönelik boykot çağrısı yaptığını iddia ettiği bazı sosyal medya kullanıcılarına karşı tazminat davası açmaya başladığı da ortaya çıkmıştı. Hakkında dava açılan kişiler, sosyal medya üzerinden aldıkları tebligatları paylaşarak durumu kamuoyuna duyurmuştu.

Espressolab'den Boykot Çağrıları Sonrası Bir Hamle Daha! Hepsini Sıraya KoyduEspressolab'den Boykot Çağrıları Sonrası Bir Hamle Daha! Hepsini Sıraya KoyduGüncel
CHP Boykot Çağrısı Yapmıştı… Espressolab’den Bir Açıklama DahaCHP Boykot Çağrısı Yapmıştı… Espressolab’den Bir Açıklama DahaGüncel

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Espressolab Boykot
Son Güncelleme:
Tavuğun Bu Kısımları Resmen Zehir Saçıyor! Uzmanlardan Kritik Uyarı Tavuğun Bu Kısımları Resmen Zehir Saçıyor! Uzmanlardan Kritik Uyarı
Bugün Suçluluğu Kabul Etmenizin Gerektiğini Gösteren 3 İşaret Bugün Suçluluğu Kabul Etmenizin Gerektiğini Gösteren 3 İşaret
Hastaneye Kaldırılmıştı! Tutuklu Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık Yeniden Cezaevine Gönderildi Murat Çalık Yeniden Cezaevine Gönderildi
Yalova'da Uyuşturucu Operasyonunda Bir Kişi Tutuklandı Yalova'da Uyuşturucu Operasyonunda Bir Kişi Tutuklandı
ÇOK OKUNANLAR
Terör Örgütü PKK, Silahları Böyle Yaktı: İşte Tarihi Günden İlk Kareler... Tarihi Günden İlk Kareler
Tarihi Günde Kritik Eşik: PKK Silah Bıraktı! İlk Açıklama ve Görüntü Geldi PKK Silah Bıraktı! İlk Açıklama ve Görüntü Geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Başdanışmanı Yiğit Bulut Hayatını Kaybetti Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Başdanışmanı Yiğit Bulut Hayatını Kaybetti
Meteoroloji'den Kritik Uyarı! Bazı İllerde Yağış, Marmara’da Fırtına Bekleniyor Meteoroloji'den Kritik Uyarı! Bazı İllerde Yağış, Marmara’da Fırtına Bekleniyor
Fenerbahçe'den Çifte Bomba! Fenerbahçe'den Çifte Bomba!